Workshop ‘Hoe herken je nepnieuws?’ in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Op donderdag 23 april organiseert Bibliotheek Veendam een interactieve workshop over nepnieuws. Tijdens deze bijeenkomst leren deelnemers hoe zij onbetrouwbare informatie kunnen herkennen en krijg je tips en trucs om betrouwbare bronnen te herkennen.
Nepnieuws komt in verschillende vormen voor en is soms lastig te onderscheiden van echte berichtgeving. In deze workshop krijgen deelnemers inzicht in de kenmerken van nepnieuws, waar zij op moeten letten en hoe zij informatie kunnen filteren. Ook gaan deelnemers zelf aan de slag om te ontdekken wat echt is en wat niet.
De workshop maakt deel uit van een reeks digitale workshops die Bibliotheek Veendam in 2026 aanbiedt. Deelname is kosteloos, maar vooraf aanmelden is gewenst.
Aanmelden kan via www.groningsebibliotheken.nl/veendam of aan de balie van de bibliotheek.
Praktische informatie:
- Datum: donderdag 23 april 2026
- Tijd: 14:00 – 16:00 uur
- Locatie: Bibliotheek Veendam
Bibliotheek Veendam is onderdeel van de Groningse bibliotheken en biedt een breed aanbod aan activiteiten, cursussen en workshops op het gebied van lezen, ontwikkeling en digitale vaardigheden.
Bron: Maaike Hermse