Auto belandt na achtervolging in de sloot

TER APEL – Na een achtervolging door politie en marechaussee is een bestuurder met zijn auto in een sloot geraakt.
Op dinsdag 7 april, omstreeks 17:15 uur, gaven medewerkers van de Koninklijke Marechaussee op de N391 ter hoogte van Roswinkel een stopteken aan de bestuurder van een personenauto met een Pools kenteken. De controle vond plaats in het kader van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). De bestuurder negeerde het stopteken en ging er met hoge snelheid vandoor, waarop de achtervolging werd ingezet.
Tijdens de achtervolging zijn snelheden bereikt van circa 90 kilometer per uur, onder meer binnen een schoolzone, waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Ook reed de bestuurder in tegenovergestelde richting over een rotonde (spookrijden), waarbij tegemoetkomend verkeer moest uitwijken. Tijdens de achtervolging hebben eenheden van de politie ter ondersteuning aangesloten.
Het voertuig is uiteindelijk in een doodlopende straat in een sloot beland.
De bestuurder is na het incident aangehouden voor het rijden onder invloed van harddrugs en het zeer gevaarlijke rijgedrag. Het betreft een 22-jarige man uit Ter Apel. De bijrijder was voorafgaand aan het te water raken al uit het rijdende voertuig gesprongen en te voet gevlucht.
De bestuurder is ingesloten in het cellencomplex van de Koninklijke Marechaussee en zal worden gehoord.