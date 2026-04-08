Auto belandt na achtervolging in de sloot

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 8 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZONNIG | MORGEN EEN BUI

En vandaag is het opnieuw zonnig en mooi weer, al komt er in de loop van de dag ook wat meer sluierbewolking voor. Maar het is aangenaam lenteweer en het wordt ook weer een stapje warmer want de temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en door die wind is het eerst nog redelijk fris.

Vannacht is het ook nog vrij helder en morgen is het eerst nog redelijk zonnig, later in de middag is er meer bewolking en vanaf de namiddag is er kans op een bui. Maximum morgen rond 17 graden en een matige zuidoostenwind.

Vrijdag is er een noordwestenwind en ‘s nachts valt er af en toe regen, maar overdag is het droog met zon en stapelwolken. Middagtempreatuur vrijdag rond 13 graden. In het weekend is het op de zaterdag vrij zonnig met 18 graden, maar later op zaterdag en zondag vallen er enkele buien en het is zondag ook weer een stuk koeler: maximum dan rond 14 graden.