Belgische oud-militairen bij herdenking bevrijding van Pekela

OUDE PEKELA – De ANPCV (Amicale Nationale Para Commando Vriendenkring) komt donderdag 9 april naar Pekela. Deze Belgische organisatie van oud-commando’s en parachutisten maakt een rondrit langs verschillende slagvelden uit de Tweede Wereldoorlog, de zogeheten Battlefield Trip Noordoost-Nederland.
Deze rondrit met herdenkingsceremonies op diverse locaties (Hattem – Oosterhesselerbrug – Oude Pekela – Winschoten – Veendam – Finsterwolde – Veele) wordt georganiseerd ter nagedachtenis aan Operatie Larkswood tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Bij deze grootscheepse geallieerde legeroperatie werd heel Noordoost-Nederland bevrijd van de Duitse bezetting. De bevrijding van Pekela op 13 en 14 april 1945 door onder andere het Belgische eliteregiment SAS (Special Air Services) maakte deel uit van die Operatie Larkswood.
Op donderdag 9 april rond 15.30 uur maakt de Belgische delegatie een stop bij het gemeentehuis van Pekela. Burgemeester Jaap Kuin en het OBCP (Oranje Bevrijdings Comité Pekela) houden een toespraak en leggen bloemen bij het bevrijdingsmonument voor het gemeentehuis.
Bron: Gemeente Pekela