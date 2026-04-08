Beurs Puur brengt bewustzijn, verbinding en liefde samen

HOLTE, ONSTWEDDE – Op zondag 19 april nodigen Beurs Puur en KleinKunstTheater Holte bezoekers uit voor een bijzondere dag vol inspiratie, bewustwording en innerlijke groei. Deze unieke beurs heeft als doel om het bewustzijn in mensen te laten ontwaken en vergroten, in een omgeving waar rust, zuivere energie en verbinding centraal staan.
Beurs Puur onderscheidt zich door de warme en open sfeer waarin deelnemers samenwerken vanuit het hart. Er is geen sprake van concurrentie; deelnemers verwijzen elkaar juist door wanneer een collega beter aansluit bij de vraag van een bezoeker. Nieuwe deelnemers worden bovendien met open armen ontvangen en ondersteund, zowel voor, tijdens als na de beurs.
Tijdens de beurs is er een breed en gevarieerd aanbod voor bezoekers. Zo zijn er consulten beschikbaar op het gebied van onder andere readings, healing, runen, zielstekeningen, tarot, trauma healing, coaching, reiki, toekomstvoorspellingen, opstellingen, kaartleggingen en klankschalensessies. Daarnaast kunnen bezoekers diverse spirituele en energetische producten aanschaffen, zoals edelstenen sieraden, wierook, stemvorken, kaartendecks, wichelroedes, zoutlampen en zuiveringshout.
De beurs is toegankelijk voor een breed publiek en biedt een laagdrempelige manier om kennis te maken met spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling.
Praktische informatie
KleinKunstTheater Holte, Holte 58, 9591 VR Onstwedde
Datum: 19 april 2026
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Meer info: www.beurspuur.nl
Er is momenteel nog één plek beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via antonvanveen64@hotmail.com of via WhatsApp: 06-16901323
Bron: Janneke Eefsting Holwerda KleinKunstTheater Holte