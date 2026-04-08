Bijzonder bezoek in de Beleeftuin van de Blanckenborg

BLIJHAM – In de Beleeftuin van De Blanckenborg vond dinsdag een bijzondere activiteit plaats. Pony Toby bracht een bezoek aan De Borgtuin.
Wat begon als een idee, groeide al snel uit tot een groot succes. Bewoners genoten zichtbaar van het contact met de pony en van de ontmoetingen die ontstonden met vrijwilligers en bezoekers. De aanwezigheid van de pony in de Beleeftuin nodigt uit tot bewegen, gesprekken en gezelligheid in de tuin.
Toby zal voortaan wekelijks op dinsdag- en donderdagmiddag langskomen in de Beleeftuin (met uitzondering van slecht weer), zodat bewoners regelmatig van zijn bezoek kunnen genieten.
Wat ook van groot belang is: pony Toby geniet zelf volop van alle aandacht. Na zijn bezoekjes gaat hij weer heerlijk terug naar zijn weiland.
Met dit soort activiteiten zet de Blanckenborg zich in voor het welzijn en de kwaliteit van leven van bewoners.
Bron en foto’s: Christie Koopman