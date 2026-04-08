Chinese automobilist toont vervalst Poos rijbewijs

BAD NIEUWESCHANS – Bij een grenscontrole heeft de Marechaussee een Chinese man aangehouden die een vals Pools rijbewijs toonde.
Tijdens een grenscontrole op de A7 viel een Duitse personenauto op door ongebruikelijk rijgedrag. Een motorrijder van de Marechaussee leidde het voertuig naar de controleplaats voor een controle van de rijbevoegdheid. De Chinese bestuurder toonde hierbij een Pools rijbewijs.
Daar werden direct afwijkingen in de echtheidskenmerken herkend. De man werd aangehouden. Na nader onderzoek door de ID-desk in Zwolle is bevestigd dat het document een nabootsing betreft. De zaak is in onderzoek.