Drie damdiploma’s uitgereikt aan jeugdleden bij Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Damclub Winschoten zetelt sinds oktober 2022 in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten en heeft met 18 leden een gezonde jeugdafdeling. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. De jeugd begint, als basis, met een ½ uur werken in het cursusboek. Daarna gezamenlijk theorie op het zogenaamde demonstratiebord om daarna een onderlinge wedstrijd te spelen. Wanneer een cursus is afgerond gaat het jeugdlid op voor het zogenaamde “proefexamen”. Bij een goed resultaat, maakt het jeugdlid vervolgens het examen van de KNDB. Is deze score voldoende volgt de uitreiking van het bijbehorende diploma. Woensdagmiddag 1 april was het dan zover en mochten Lennard, Evelyn en Moos hun damdiploma in ontvangst nemen.

Lennard is geslaagd voor het diploma niveau 1, Evelyn ontving het diploma niveau 2 wit en Moos mocht het diploma niveau 2 zwart in ontvangst nemen. Het cursusboek niveau 1 begint met de uitleg van de spelregels, eigenlijk de basisprincipes van het dammen, zoals hoe moet het dambord liggen: aan de linkerhand een donker vakje en wit begint altijd.

Slaan met schijf of dam is gelijkwaardig, waarbij het slaan overigens verplicht is. Daarentegen gaat meerslag wel voor. Na de uitvoering van een combinatie mogen de schijven van het bord worden verwijderd. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coupe Turc oftewel de Turkse slag. Een belangrijke spelregel is nog: aanraken is zetten. Vervolgens komen bij deze cursus eenvoudige acties langs, zoals ruilen, verdedigen, combineren en tenslotte een vangstelling bouwen.

Cursusboek niveau 2

Het cursusboek niveau 2 begint met de notatie van de partij. Dit is handig om de partij te analyseren. De nummering begint overigens bij degene die met zwart speelt. Het eerste donkere vakje aan de rechterhand is dan nummer 1, vervolgens naar links met 2, 3 enzovoort. Het donker vakje links in de hoek is dan nummer 5. Nummer 6 begint dan schuin boven nummer 1. Nummer 50 zit tenslotte aan de rechterhand van de witspeler.



De damborden op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten zijn voorzien van nummers, hetgeen handig is voor de notatie. Daarna gaat het cursusboek stapje voor stapje verder in de theorie met eenvoudige standaardcombinaties zoals De Haarlemmer, Coupe Philippe, Coupe Royal, Zetje van Weiss en De Hielslag. Daarnaast komen langs: ruilen, achterlopen, offeren, verdedigen, vrije zet en stille zet. Tevens worden de begrippen zoals staart, vork, tric-traclijnen en lange lijn besproken, evenals de 4e lijnregel. Daarnaast worden diverse vangstellingen onder de loep genomen. Tenslotte wordt veel aandacht besteedt aan de opbouw van een partij. Dat gebeurt met ondersteuning van zogenaamde “streefstanden”. Dit zijn in principe standen waarbij de winnende partij strategische velden heeft bezet, waarna de winst een kwestie van tijd en techniek is.

Bron: Geert Lubberink

Foto’s: Geert Lubberink en Johan Tuenter