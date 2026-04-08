Eigenares laat paarden wegkwijnen in vervallen schuur

WESTERWOLDE – De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft vorige week in een vervallen schuur in de gemeente Westerwolde drie paarden aangetroffen die onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest waren.
De dieren hadden door de gaten in de muren en het dak geen droge sta- of ligplek en stonden diep in de
modder, urine en ontlasting. Een van de drie was er zo slecht aan toe, dat een dierenarts het ter plaatse moest laten inslapen. De twee andere paarden heeft de inspecteur in overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen. Een van de twee moest enige dagen later alsnog worden geëuthanaseerd wegens ernstige medische problemen.
Het derde dier maakt het naar omstandigheden goed en kan snel worden herplaatst, omdat de eigenares er na inbeslagname afstand van heeft gedaan. Ze krijgt proces-verbaal, waarna de officier van justitie zich over de zaak buigt.
Bron en foto’s: Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID)