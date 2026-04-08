Extra muzikale activiteiten in het kader van Jeugd en Klassieke Muziek in kerkje Oudeschans

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

OUDESCHANS – In de maand april worden in het kader van Jeugd en Klassieke Muziek in het garnizoenskerkje de volgende muzikale activiteiten uitgevoerd:

* vrijdagavond  10 april: Piano-voorspeelavond met 20 leerlingen van de muziekschool Winschoten o.l.v. Peter Cramer, pianodocent. Ouders van de leerlingen, hun broertjes en zusjes en hun oma’s en opa’s vullen ’t kerkzaaltje als toehoorders.

* dinsdag 14 april: voor 76 leerlingen “De Toverfluit” door Salon Zauberflöte

  om 11.00 voor leerlingen van 3 en 4 van obs Wiekslag en cbs Loopplank uit Blijham en

  om 12.30 voor leerlingen van 3 en 4 van obs Ooster- en Westerschool in Bellingwolde 

* maandag 20 april: voor 25 leerlingen uit klas 3 van het Dollardcollege Bellingwolde

  13.15 – 15.15: in 3 groepjes gaan de leerlingen achtereenvolgens voor een half uur langs

   – Jacco Lamfers, concertpianist en Ferdi Bijker, student piano Prins Claus Conservatorium  op piano in het kerkje;                                   

– Eran Wajsenblum, klassiek blokfluitist, in vestingmuseum;

– Caroline Babendererde, violiste in de huiskamer van gastvrouw Marian Kiewiet

* dinsdag 21 april: voor 158 leerlingen  De Kleine Mozart door Dutch String Collective

  om 11.00 voor leerlingen 5,6,7 en 8 van obs Ooster- en Westerschool 

  om 12.45 voor leerlingen 5,6,7 en 8 van obs Wiekslag en cbs Loopplank

Marian Kiewiet, gastvrouw van onze concertcommissie, verzorgt een muziekprogramma voor de groepen 1 en 2 op alle vier de scholen. In totaal 112 leerlingen.

* dinsdag 12 mei   9.00 voor 1 en 2 obs Westerschool

                            13.00 voor 1 en 2 cbs Loopplank

* dinsdag 19 mei  11.00 voor 1 en 2 obs Wiekslag

                             11.45 voor 1 en 2 obs Wiekslag

                             13.30 voor 1 en 2 obs Oosterschool

* maandag 7 sept: Strijkkwartet Merula voor leerlingen van het  Dollardcollege.

Bron: Ruud Hemmen

