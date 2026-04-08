Extra muzikale activiteiten in het kader van Jeugd en Klassieke Muziek in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – In de maand april worden in het kader van Jeugd en Klassieke Muziek in het garnizoenskerkje de volgende muzikale activiteiten uitgevoerd:
* vrijdagavond 10 april: Piano-voorspeelavond met 20 leerlingen van de muziekschool Winschoten o.l.v. Peter Cramer, pianodocent. Ouders van de leerlingen, hun broertjes en zusjes en hun oma’s en opa’s vullen ’t kerkzaaltje als toehoorders.
* dinsdag 14 april: voor 76 leerlingen “De Toverfluit” door Salon Zauberflöte
om 11.00 voor leerlingen van 3 en 4 van obs Wiekslag en cbs Loopplank uit Blijham en
om 12.30 voor leerlingen van 3 en 4 van obs Ooster- en Westerschool in Bellingwolde
* maandag 20 april: voor 25 leerlingen uit klas 3 van het Dollardcollege Bellingwolde
13.15 – 15.15: in 3 groepjes gaan de leerlingen achtereenvolgens voor een half uur langs
– Jacco Lamfers, concertpianist en Ferdi Bijker, student piano Prins Claus Conservatorium op piano in het kerkje;
– Eran Wajsenblum, klassiek blokfluitist, in vestingmuseum;
– Caroline Babendererde, violiste in de huiskamer van gastvrouw Marian Kiewiet
* dinsdag 21 april: voor 158 leerlingen De Kleine Mozart door Dutch String Collective
om 11.00 voor leerlingen 5,6,7 en 8 van obs Ooster- en Westerschool
om 12.45 voor leerlingen 5,6,7 en 8 van obs Wiekslag en cbs Loopplank
Marian Kiewiet, gastvrouw van onze concertcommissie, verzorgt een muziekprogramma voor de groepen 1 en 2 op alle vier de scholen. In totaal 112 leerlingen.
* dinsdag 12 mei 9.00 voor 1 en 2 obs Westerschool
13.00 voor 1 en 2 cbs Loopplank
* dinsdag 19 mei 11.00 voor 1 en 2 obs Wiekslag
11.45 voor 1 en 2 obs Wiekslag
13.30 voor 1 en 2 obs Oosterschool
* maandag 7 sept: Strijkkwartet Merula voor leerlingen van het Dollardcollege.
Bron: Ruud Hemmen