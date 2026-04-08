Feestelijke uitreiking opbrengst verkoop oude lantaarnpalen aan Kinderboerderij en Dierenweide

Burgemeester Jaap Kuin overhandigde woensdag waardecheques aan de Kinderboerderij in Oude Pekela en de Dierenweide in Nieuwe Pekela. Op deze cheques stond het bedrag dat zij ontvangen uit de opbrengst van de verkoop van de oude lantaarnpalen, die eerder aan de landszijde van het Pekelder Hoofddiep stonden.
In december 2025 startte de gemeente Pekela met het vervangen van de straatverlichting aan de landzijde van het Pekelder Hoofddiep. Inwoners gaven toen aan belangstelling te hebben voor de oude lichtmasten. Uiteindelijk meldden zich ruim 150 inwoners aan om een lantaarnpaal over te nemen voor 75 euro per stuk of 50 euro voor een exemplaar zonder kap.
De opbrengst van deze actie kreeg vandaag een prachtige bestemming: de Kinderboerderij in Oude Pekela en de Dierenweide in Nieuwe Pekela. Met deze bijdragen wil de gemeente deze waardevolle voorzieningen in Pekela ondersteunen. Beide organisaties ontvingen een gelijk bedrag van € 3.770,66.
Voorzitter Jan Eggens van de Dierenweide Nieuwe Pekela weet al waar het geld voor nodig is:
“De dakplaten van een gebouw zijn kapot en moeten vervangen worden. We hebben nog geen offerte laten maken, maar ik denk dat we met deze bijdrage wel voldoende hebben.”
