Gemeente Oldambt ambassadeur voor Gezonde Buurten

OLDAMBT – De gemeente Oldambt is ambassadeur geworden van het landelijke programma Gezonde Buurten. Daarmee neemt de gemeente een voortrekkersrol in het versterken van gezonde, groene en uitnodigende leefomgevingen en deelt zij haar aanpak met andere gemeenten.

Sinds 2023 is Oldambt een JOGG-gemeente (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). In Bad Nieuweschans werken gemeente, inwoners en partners aan een Gezonde Buurt aan de Christiaan Eberhardstraat: een groene ontmoetingsplek waar spelen, bewegen en contact centraal staan.

Deze aanpak maakt deel uit van het programma Gezonde Buurten, een samenwerking van IVN Natuureducatie, Jantje Beton en JOGG Nederland, dat gemeenten ondersteunt bij het realiseren van gezonde leefomgevingen.

Van lokale aanpak naar landelijke inspiratie

De ervaringen in Oldambt laten zien hoe een integrale aanpak van gezondheid, vergroening en participatie leidt tot zichtbare verbeteringen in de buurt. Op basis hiervan is Oldambt gevraagd als ambassadeur, samen met vijf andere koplopergemeenten.

Wethouder Jurrie Nieboer (jeugd): “We zijn er trots op dat we ambassadeur zijn voor Gezonde Buurten,” zegt Nieboer. “Door deze aanpak te delen, helpen we andere gemeenten en organisaties om ook te werken aan een gezonde leefomgeving voor kinderen en volwassenen.”

Wethouder Erich Wünker (gezondheid): “Gezondheid begint in de buurt. Als ambassadeursgemeente dragen we bij aan een beweging waarin je samen met de buurt en experts een fijne plek kunt creëren, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en waar kinderen kunnen spelen.”

Structureel bouwen aan gezonde buurten

Met het ambassadeurschap zet Oldambt zich in om kennis te delen over participatie, gezondheid en inrichting van de openbare ruimte. Dat is waardevol voor het aanjagen van structurele verandering in heel Nederland. Wim Meijberg, senior projectleider bij Gezonde Buurten, vertelt: “Oldambt laat zien hoe je buitenspelen, bewegen en ontmoeten niet alleen realiseert in de openbare ruimte, maar ook verankert in samenwerking en aanpak. Die combinatie is exemplarisch voor een Gezonde Buurt, en maakt dat Oldambt een waardevol voorbeeld is voor andere gemeenten.”

De gemeente spreekt daarnaast de ambitie uit om, bij voldoende middelen, in 2026 mogelijk een nieuwe Gezonde Buurt te starten. Met het ambassadeurschap draagt Oldambt bij aan een landelijke beweging waarin buurten gezonder, groener en socialer worden.

Bron: Gemeente Oldambt