DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren vond rond 19:15 uur op de Overledinger Straße in Papenburg een ongeval tussen een auto en een fietskar plaats. Een 30-jarige man reed op zijn e-bike met een fietskar waarin een baby zat, over het fietspad, van de Friesenstraße richting de Flachsmeerstraße (K107). Tegelijkertijd reed een 34-jarige vrouw in de tegenovergestelde richting op de Overledinger Straße en wilde linksaf slaan naar de Kapitän-Hermanns-Straße. Door de laagstaande avondzon zag ze de fietser met de fietskar kennelijk niet. De twee voertuigen botsten op de kruising, waardoor de fietskar kantelde. De baby werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht en opgenomen ter observatie. Volgens de eerste berichten heeft de baby slechts lichte verwondingen opgelopen. De automobilist was in shock en liep lichte verwondingen op.
Haren
Tussen 4 april 20.20 en 7 april 16.00 uur is aan de Emmelner Straße bij een bouwplaats ingebroken. De daders braken een container open en gingen er met diverse gereedschappen vandoor. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.
In dezelfde periode is er ook een poging tot inbraak bij het gebouw van de schuttersvereniging aan de Schulstraße geweest. De daders hebben daar geprobeerd met een steen een raam in de slaan. Dit mislukte. Er is niets gestolen.
Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen via 05932/72100.
Meppen
Tussen 20 en 31 maart heeft iemand afgewerkte motorolie in een glascontainer aan de Fürstenbergstraße gedumpt. De olie is uit de container gelopen en kwam in het riool terecht. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931/9450. (Foto: Politie Meppen)
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland