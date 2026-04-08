Nieuwe directeur voor Vesting Bourtange

BOURTANGE – De historische Vesting Bourtange krijgt per 1 mei een nieuwe directeur. Annemiek Hoesen Spithorst maakt de overstap vanuit het openbaar bestuur naar de toeristisch-culturele sector.
Annemiek Hoesen was de afgelopen jaren actief als wethouder binnen de gemeente Midden-Groningen. In die rol hield zij zich bezig met onder meer economie, recreatie, cultuur en natuur. Ook vervulde zij een functie als tweede locoburgemeester. Na een bestuursperiode sinds 2022 kiest zij nu voor een nieuwe uitdaging.
De functie bij de vesting kwam beschikbaar na het vertrek van de vorige directeur Hendri Meendering, die begin dit jaar burgemeester werd van de gemeente Schiermonnikoog. Sindsdien werd gezocht naar een opvolger. Uit een groep van dertig kandidaten bleef een select gezelschap over, waarna uiteindelijk voor de nieuwe directeur werd gekozen, onder anderen vanwege haar bestuurlijke ervaring, kennis van cultureel erfgoed en brede netwerk.
De kersverse directeur heeft sterke banden met de regio Westerwolde. Zij groeide op in Sellingen, ging naar de RSG in Ter Apel en kent het gebied goed. Samen met haar echtgenoot, die oorspronkelijk uit Roswinkel komt, woont zij in Hoogezand. Die regionale betrokkenheid speelde mee in de keuze, net als haar ervaring met subsidies en samenwerking met overheden.
Volgens het bestuur van de stichting past zij goed bij de ambities van de organisatie. De vesting wil zich verder ontwikkelen als toeristische trekpleister en tegelijkertijd het historische karakter behouden. De nieuwe directeur ziet daarin volop kansen en benadrukt het belang van samenwerking met vrijwilligers, overheden en partners in de regio.
In haar nieuwe functie wordt zij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, het ontwikkelen van plannen en het bewaken van de financiële en inhoudelijke koers. Ook vertegenwoordigt zij de stichting in verschillende samenwerkingsverbanden.
Met haar komst hoopt de stichting een volgende stap te zetten in de verdere ontwikkeling van Vesting Bourtange als belangrijke erfgoedlocatie in Groningen.
