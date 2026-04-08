Nieuwe trommelgroep Westerwolde groeit na oproep

WEDDE – De nieuwe Trommelgroep Westerwolde begint steeds meer vorm te krijgen. Na een oproep vorig jaar meldden zich meerdere enthousiaste deelnemers, die inmiddels samen repeteren in Wedde.
Tijdens een open repetitie in dorpshuis De Voortgang liet de groep dinsdagavond zien waar ze aan werkt. De deelnemers bouwen stap voor stap aan een gezamenlijk repertoire, waarbij ritme en samenspel centraal staan.
Initiatiefnemer Piet Wouterse is tevreden over de eerste ontwikkelingen. “We zijn vanaf nul begonnen en de eerste resultaten beginnen te komen. Het is vooral een gezellige groep,” vertelt hij.
Ook deelnemers zijn enthousiast en kijken vooruit naar de toekomst. Zo wordt er al gedacht aan optredens tijdens evenementen in de regio, waaronder mogelijk de lichtweek.
De trommelgroep repeteert wekelijks en is nog op zoek naar nieuwe, ervaren slagwerkers die zich willen aansluiten.
Malou Vos