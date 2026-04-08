Ouderavond in Steunstee Ter Apel over social media & kinderen

TER APEL – Na een mooie eerste ouderavond organiseren Welzijn Westerwolde, de GGD en de kinderopvangorganisaties in Ter Apel opnieuw een avond voor ouders!
Social media hoort bij het leven van kinderen. Maar hoe ga je daar als ouder mee om? Wat zijn de voordelen, waar moet je op letten en hoe blijf je in contact met je kind?
Ze delen praktische tips en herkenbare situaties. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere ouders.
Wanneer: Maandag 20 april 2026
Locatie: Steunstee Dr. Bekenkampstraat 37 Ter Apel
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Geef je op via kindengezinterapel@outlook.com
Bron: Welzijn Westerwolde