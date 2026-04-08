Stadskanaal opent noodfonds voor energieachterstanden

STADSKANAAL – Inwoners van de gemeente Stadskanaal die hun energierekening niet meer kunnen betalen en al een achterstand hebben, kunnen vanaf nu een beroep doen op het Noodfonds Armoede 2026. Met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen verder in de problemen komen of zelfs worden afgesloten van energie.
Het noodfonds is bedoeld voor inwoners die in Stadskanaal wonen, een inkomen hebben tot 130 procent van het sociaal minimum, weinig of geen spaargeld hebben en door een energieachterstand in een noodsituatie zijn gekomen. De bijdrage is bedoeld als laatste redmiddel, bijvoorbeeld bij een aanmaning of dreigende afsluiting.
Per huishouden kan maximaal € 1.200,- worden toegekend. De gemeente betaalt het bedrag in de meeste gevallen rechtstreeks aan de energieleverancier. Er is in totaal € 200.000,- beschikbaar voor de regeling. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en alleen complete aanvragen kunnen in behandeling worden genomen. Wethouder Marc Verschuren: “We weten dat hoge energiekosten huishoudens hard kunnen raken. Met dit noodfonds bieden we snel hulp aan inwoners die het zelf even niet meer kunnen oplossen. Zo voorkomen we dat een tijdelijke betalingsachterstand
uitgroeit tot een grotere schuld of afsluiting.”
Inwoners moeten eerst kijken of andere regelingen, zoals bijzondere bijstand, passend zijn. Als die hulp niet op tijd beschikbaar is, kan het noodfonds uitkomst bieden. De regeling loopt tot en met 31 december 2026, of totdat het beschikbare budget op is.
Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.stadskanaal.nl. Voor vragen over geldzaken en schulden kunnen inwoners ook contact opnemen met de gemeente.
