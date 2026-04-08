Team NL Moves in Veendam van start

VEENDAM – Op woensdag 8 en donderdag 9 april wordt in Veendam de regiofinale van TEAM NL Moves georganiseerd. Ruim 170 teams uit heel Noord‑Nederland doen mee aan deze sportieve competitie, waarin leerlingen elkaar uitdagen in acht verschillende onderdelen. De regiofinale wordt dit jaar voor de tweede keer in Veendam gehouden en vormt een belangrijk moment in de aanloop naar de landelijke finale op 5 juni 2026 op Sportcentrum Papendal.
Twee dagen vol sport en beweging
Tijdens de regiofinale komen leerlingen in actie in acht verschillende sporten. Op woensdag staan de veldloop, veldvoetbal, 3v3‑basketbal en beachvolleybal op het programma. De wedstrijden vinden plaats in en rond het Henk Nienhuis Stadion en op de sportlocaties aan de Raadsgildenlaan. Een dag later wordt er gesport in de Sorghvliethal, de Parkstadhal en bij TPC Veendam, waar de onderdelen tennis, padel, volleybal en dodgeball worden afgewerkt. Daarmee is Veendam twee dagen lang het middelpunt van een veelzijdig en goed gevuld sportprogramma waarin leerlingen nieuwe sporten ontdekken, samenwerken en grenzen verleggen.
Officiële opening in het Henk Nienhuis Stadion
De regiofinale werd woensdagmorgen 8 april officieel geopend in het Henk Nienhuis Stadion. Demissionair wethouder Henk Jan Schmaal verrichtte de opening en geeft het startschot voor de veldloop en het startsignaal voor het veldvoetbal op het hoofdveld. Voor Winkler Prins en Veendam Beweegt, die samen de organisatie verzorgen, is dit opnieuw een groot evenement waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. Beide organisaties kijken uit naar twee sportieve dagen waarop leerlingen uit de regio samenkomen en zich van hun beste sportieve kant laten zien.
Extra activiteiten voor leerlingen
Naast de officiële wedstrijdonderdelen krijgen deelnemers de kans om andere sporten uit te proberen. Leerlingen kunnen onder begeleiding skaten, BMX’en, steppen, freerunnen of kennismaken met calisthenics. De sportuitleen van Veendam Beweegt is beide dagen geopend, zodat leerlingen direct aan de slag kunnen met verschillende materialen. Belangstellenden zijn van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen tijdens deze regiofinale.
Grootste schoolsportcompetitie van Nederland
TEAM NL Moves, voorheen Olympic Moves, is sinds 2003 uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Jaarlijks doen meer dan 400 middelbare scholen mee, goed voor ruim de helft van alle scholen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen deelnemen aan 19 verschillende sporten, waarbij plezier, ontmoeting en sportieve ontwikkeling centraal staan. De winnaars van de regiofinales plaatsen zich voor de landelijke finale op 5 juni 2026, waar de beste teams uit het hele land samenkomen op Papendal.
Bron en foto’s: Peter Panneman