Twee katten omgekomen bij woningbrand Muntendam

MUNTENDAM – Bij een woningbrand in Muntendam zijn gisteravond twee katten omgekomen.
Rond kwart over negen gisteravond is bij een tussenwoning aan de Domela Nieuwenhuisweg in Muntendam brand uitgebroken. Omdat de brand uitslaand was schaalde Veiligheidsregio Groningen op naar middelbrand. Brandweer Veendam en Zuidbroek kwamen ter plaatse.
De eenheden hebben de brand zowel vanaf de binnen- als buitenzijde van de woning bestreden. De aangrenzende woningen werden in verband met rookverspreiding ontruimd.
Rond kwart voor tien werd het sein ‘brand meester’ gegeven en kon het nablussen beginnen. Er is niemand gewond geraakt. Helaas zijn bij de brand twee katten omgekomen.
Door de brand hebben de aangrenzende woningen rookschade opgelopen. Salvage gaat de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade.
Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
Bron: Veiligheidsregio Groningen