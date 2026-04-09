Anne Jan Toonstra brengt nieuwe single uit

REGIO – Op vrijdag 17 april a.s. verschijnt Corner Of My Mind. Het is (na Sugar, Sex & Irony) de tweede single van het nieuwe album van Anne Jan Toonstra dat in september zal uitkomen. De plaat (wederom gemaakt in samenwerking met producer Gijs van Veldhuizen) wordt de opvolger van debuutalbum Rough Sleeper Rising Star, dat in 2024 verscheen.
Corner Of My Mind gaat over vervuld zijn van iets nieuws, verliefd zijn en ondertussen de angst voelen van wat dit voor de toekomst gaat betekenen. De bijbehorende videoclip is gemaakt met beelden uit de klei-animatie serie Rhymes In Clay uit 1984.
In september zal het gehele album verschijnen. Op vrijdag 2 oktober wordt de plaat gevierd met een releaseshow in Theater de Oosterpoort in Groningen. Daar zal Anne Jan met z’n gehele band (bestaande uit o.a. Gijs van Veldhuizen (gitaar), Heta Salkolahti (viool), Hanneke Rolden (viool), Sebastiaan Wiering (cello), Michael Nieuwenweg (contrabas) en Daan Noordhoek (drums)) nummers van zowel het nieuwe album als de debuutplaat spelen. Ook zullen gastmuzikanten het podium betreden.
Anne Jan Toonstra (Groningen, 1979) is muzikant, cabaretier en presentator. Jarenlang tourde hij langs de Nederlandse theaters met zijn solo cabaretvoorstellingen. Daarnaast hij is als presentator verbonden aan Glasnost, het programma over kunst en wetenschap in Groningen. In 2024 bracht hij zijn debuutalbum Rough Sleeper Rising Star uit. De derde single, Bright Night, werd uitgeroepen tot Gronings Goud en een week lang dagelijks gedraaid op RTV Noord.
