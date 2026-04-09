Belgische delegatie herdenkt bevrijding bij SAS-monument in Winschoten

WINSCHOTEN – De Belgische vereniging ANPCV (Amicale Nationale Para Commando Vriendenkring) bracht donderdag ook een bezoek aan Winschoten. De delegatie van oud-commando’s en parachutisten stond stil bij het Monument voor de Belgische Special Air Service aan de rotonde Beertsterweg/Mr. D.U. Stikkerlaan.

Het monument, opgebouwd uit Belgische kasseien en Groninger baksteen, herinnert aan de belangrijke rol van het Belgische SAS-regiment dat onder leiding van kolonel Edouard Blondeel een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bevrijding van Winschoten op 15 april 1945. In het gedenkteken is het wapenschild van de Belgische Special Air Service verwerkt, met daarop de tekst: ‘Belgische parachutisten van de Special Air Service’.

Geschiedenis

Begin april 1945 naderden de geallieerden in hoog tempo de provincie Groningen. De bevrijding van de provincie voltrok zich in drie regio’s: de grensstreek tussen Musselkanaal en de Dollard, de stad Groningen en het ‘bruggenhoofd Delfzijl’. Een verkenningseenheid van de Eerste Poolse Pantserdivisie, onder leiding van generaal S.W. Maczek, overschreed op 11 april bij Musselkanaal de provinciegrens. Na de bevrijding van Stadskanaal, Onstwedde en Tange-Alteveer rukte de Poolse voorhoede verder noordwaarts op. In de ochtend van 13 april bereikten ze Wedde en Blijham. Onder Duits mitrailleurvuur stormden twee lichte tanks schietend door Blijham in de richting van Winschoten. Maar bij de Winschoter Hoogebrug (over de Pekel A) werden de tanks onder vuur genomen door Duits veldgeschut. De tanks maakten rechtsomkeert.

Een meisje dat bij de brug woonde, herinnerde zich: ‘We overleggen, wat ons te doen staat en besluiten om het huis te verlaten en in het veld dekking te zoeken. Vader had altijd gezegd: ‘Als er iets gebeurt dan moeten we weg in de richting Winschoterzijl.’ Mijn 15-jarige zusje Martha neemt de fotoboeken onder de arm en rent spontaan met de hond de weg over, maar juist in de tegenovergestelde richting, waarover vader altijd gesproken heeft. Wij nemen de kruiwagen, die gevuld met noodvoorzieningen al langer klaar stond en volgen haar. Samen met ons gaan ook de buren Drent en de weduwe Kunst met haar pleegdochter. We vinden een schuilplaats achter de in het veld staande schaapskooi en nemen plaats in de slootwal achter de dam daar. Tegen enen voegt het oudere echtpaar Pathuis zich ook nog bij ons. Het wordt nu met elf personen wel heel erg vol en daardoor kunnen Martha en ik niet meer goed achter de dam en binnen de slootwal dekking vinden.’

Na het treffen bij de Hoogebrug voerden beide partijen versterkingen aan. Een luchtaanval op 14 april die gevolgd werd door een snelle actie van Belgische Special Air Service, leverde geen resultaat op. De brug kon niet worden veroverd. Toch werd Winschoten die avond door de bezetter verlaten, terwijl ze bij de Hoogebrug landmijnen had achtergelaten. De volgende dag trokken de Belgische troepen toch over de brug Winschoten binnentrekken en vanuit Oude Pekela en Heiligerlee naderden de Polen. De bevrijding van Winschoten voltrok zich op 15 april zonder verdere strijd.

Onthulling

Het monument is in 2000 onthuld door de Belgische SAS-veteraan Jaak Daemen en de organisator van het evenement, Henk Strating. Op 13 april 2000 zijn de straatnaamborden onthuld door de SAS-oorlogsveteraan Charles Vijt en burgemeester mevrouw J.G. Vlietstra. Bij deze plechtigheid waren 24 collega’s van Charles Vijt en Jaak Daemen aanwezig. De heer Jaak Daemen stond onder het commando van kolonel Blondeel bij de bevrijding van Winschoten.

Met het bezoek aan Winschoten onderstreepte de Belgische delegatie het blijvende belang van herdenken. De bijdrage van de Belgische parachutisten aan de bevrijding van Oost-Groningen wordt daarmee ook vandaag de dag levend gehouden.

