Belgische oud-commando’s herdenken bevrijding Pekela tijdens Battlefield Trip

PEKELA – Donderdagmiddag bracht een delegatie van de Belgische vereniging ANPCV (Amicale Nationale Para Commando Vriendenkring) een bezoek aan Pekela. De organisatie, bestaande uit oud-commando’s en parachutisten, maakt deze week een indrukwekkende rondrit langs belangrijke locaties uit de Tweede Wereldoorlog in Noordoost-Nederland.

De zogeheten Battlefield Trip Noordoost-Nederland voert langs verschillende plaatsen, waaronder Hattem, Oosterhesselerbrug, Oude Pekela, Winschoten, Veendam, Finsterwolde en Veele. Op deze locaties worden herdenkingsmomenten gehouden ter nagedachtenis aan Operatie Larkswood, de geallieerde operatie die leidde tot de bevrijding van deze regio in april 1945.

Een belangrijk onderdeel van deze operatie was de bevrijding van Pekela op 13 en 14 april 1945. Daarbij speelde onder meer het Belgische eliteregiment SAS (Special Air Services) een cruciale rol.

De Belgische delegatie maakte donderdag een stop bij het gemeentehuis van Pekela. Daar werden zij ontvangen door burgemeester Jaap Kuin en Gea Draaijer van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela. Tijdens een korte ceremonie bij het bevrijdingsmonument werden toespraken gehouden en bloemen gelegd.

In hun woorden spraken zowel Kuin als Draaijer hun dankbaarheid uit richting de Belgische militairen die hebben bijgedragen aan de bevrijding van Nederland. Ook werd stilgestaan bij actuele conflicten in onder meer Oekraïne en het Midden-Oosten. “Vrijheid is een groot goed, maar geen vanzelfsprekendheid meer. Juist in deze tijd is het belangrijk om deze herdenkingen te blijven organiseren en stil te staan bij onze vrijheid. Deze herdenking is niet alleen een eerbetoon aan de bevrijders van 1945, maar ook een krachtige herinnering dat vrijheid vraagt om blijvende waakzaamheid, verbinding en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Toen, nu en in de toekomst”. aldus burgemeester Kuin.

De ceremonie stond onder leiding van Marc Daemen, zoon van de Belgische parachutist Jaak Daemen. Hij diende bij het SAS-regiment, een elite-eenheid die in Engeland werd opgericht. Jaak Daemen, die in 2022 op 97-jarige leeftijd overleed, was jarenlang een trouwe bezoeker van de herdenkingen in deze regio.

Tijdens de plechtigheid bij het monument klonken het Belgische en Nederlandse volkslied en werden bloemen gelegd als teken van respect en herinnering.

Foto’s: Catharina Glazenburg