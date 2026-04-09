Bestuur ReumActief en comité Run van Gieten organiseren samen vier wandelingen

GIETEN – Het organisatiecomité van de Magnesium Run van Gieten en het bestuur van de patiëntenvereniging ReumActief gaan nauw samenwerken.
Op zaterdag 9 mei vindt de 18de editie plaats van de Magnesium Run van Gieten. Niet alleen hardlopers kunnen zich aanmelden voor de verschillende afstanden, ook wandelaars zijn van harte welkom om mee te doen aan het sportevenement.
Vier routes
De wandelaars kunnen kiezen uit routes met een afstand van 3, 5, 10 en ruim 15 kilometer. De 3 kilometer wandelaars blijven op verharde paden, die geschikt zijn voor rollators en rolstoelen. Begeleiders kunnen gratis meewandelen.
Het inschrijfgeld van de wandelingen op zaterdag 9 mei in Gieten komt volledig ten goede aan de patiëntenvereniging ReumActief met veel leden in de Kanaalstreek.
De medailles en de flesjes water die na afloop van de wandeling worden uitgereikt, worden aangeboden door Bjorn Venema. Hij is medeoprichter en directeur van Sfeer.nl met het hoofdkantoor en distributiecentrum in Nieuw-Buinen.
Over ReumActief
Reuma Nederland is gestopt met het geven van subsidie aan plaatselijke reumaverenigingen. ReumActief houdt daarom activiteiten om geld binnen te halen om patiënten met reuma of andere fysieke beperkingen, tegen zo laag mogelijke tarieven, aangepaste sport te kunnen blijven aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn Hydrofit (zwemmen in warm water) en Fysiofit in de zaal.
Bron: Paul Abrahams