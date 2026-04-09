Dertien Nederlandse dierentuinen planten een miljoen bomen in Madagaskar

EMMEN – Dertien Nederlandse dierentuinen slaan de handen ineen om natuur in Madagaskar te beschermen. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is daar één van. Via de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) ondersteunen zij een project dat zich richt op het behoud van 250 hectare regenwoud en de aanplant van één miljoen bomen. Daarbij werken de dierentuinen samen met het Malagassische onderzoekscentrum Centre ValBio en lokale gemeenschappen.
De aftrap van het project vond vandaag plaats in Apenheul in Apeldoorn. Daar kwamen WILDLANDS-directeur Julius Minnaar en de andere bij de NVD aangesloten dierenpark-directeuren bijeen voor een symbolisch boomplantmoment. Tijdens deze bijeenkomst werd ook bekendgemaakt dat bioloog en presentator Mátyás Bittenbinder zich als ambassadeur voor natuurbehoud en educatie aan de NVD verbindt.
Madagaskar staat bekend om zijn unieke natuur. Veel diersoorten, zoals verschillende maki’s, komen nergens anders ter wereld voor. Tegelijkertijd staat de natuur op het eiland onder druk door het verlies van leefgebied. Met de bescherming van regenwoud en de aanplant van nieuwe bomen willen de dierentuinen bijdragen aan het behoud van deze bijzondere biodiversiteit. Wineke Schoo, directeur van de NVD, zegt hierover: “Met dit project laten de NVD-dierentuinen zien dat natuurbehoud geen losse ambitie is, maar iets waar we samen concreet aan bijdragen. Door regenwoud te beschermen en nieuwe bomen te planten investeren we in leefgebied voor unieke diersoorten én in de toekomst van biodiversiteit.”
Mátyás Bittenbinder op missie in Madagaskar
Voor het project reisde Mátyás Bittenbinder naar Madagaskar om te zien hoe natuurbescherming daar in de praktijk werkt. Tijdens zijn bezoek maakte hij een zesdelige YouTube-serie over het project en het belang van natuurbehoud. Vanaf vandaag zijn de eerste twee afleveringen te zien; daarna verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering. Mátyás Bittenbinder: “Als bioloog wil ik mensen laten zien hoe bijzonder, maar ook hoe kwetsbaar natuur is. Dierentuinen spelen een belangrijke rol in het behoud van soorten en ondersteunen wereldwijd projecten die natuur beschermen. In Madagaskar komt dat allemaal samen.”
Bron: WILDLANDS