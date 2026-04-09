Eerste exemplaar nieuwe Veerten aangeboden aan langst actieve vrijwilligster van Museum van de Streek

STADSKANAAL – Het nieuwe nummer van Veerten, het tijdschrift over de geschiedenis van de Kanaalstreek van Museum van de Streek, verschijnt op donderdag 16 april.

In deze editie worden weer tal van verhalen over het herkenbare verleden van de regio vastgelegd. Eén van die verhalen is deze keer wel heel speciaal: Hierin beschrijft Jan-Willem van de Kolk het leven van Aletta van Timmeren. Zij is al sinds het begin van de jaren negentig vrijwilligster van het Museum van de Streek, toen nog Streekhistorisch Centrum. Om die reden wordt haar op donderdag 16 april het eerste exemplaar van de nieuwe Veerten aangeboden.

Het leven van Aletta van Timmeren is in meerdere opzichten bijzonder te noemen. Als zeer jong kind kwam zij in Groningen in een weeshuis terecht, waarna ze opgroeide bij liefdevolle ouders in Stadskanaal. Haar hele leven stond in dienst van aandacht en zorg voor haar medemens, in het bijzonder als vrijwilligster bij de Stichting ’40-’45.

Verder in dit nummer verhalen over o.a. Bedrijven aan het stationsplein in Stadskanaal door Jaap Meijering, 150 jaar onderwijs in Ter Apelkanaal door Jakob Been, Jan Wilpshaar beschreef de bouwgeschiedenis van het 100-jarige schoolgebouw van Ubbo Emmius aan de Stationslaan en de schoenenzaak van Koster aan de Handelsstraat wordt belicht door Anne-Greet Wilting. Ook de vaste rubrieken, zoals de column Met Frisse Blik, Museumschatten en Stefans (foto-)selectie, ontbreken niet. Uiteraard is elk artikel weer rijkelijk van foto’s voorzien.

Donateurs van het SHC krijgen het blad automatisch thuisgestuurd en het is in de losse verkoop verkrijgbaar bij de boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel en uiteraard bij het Museum van de Streek zelf.

Het tijdschrift wil laten zien waar het Streekhistorisch Centrum voor staat en neemt de lezer aan de hand van leesbare en interessante artikelen mee naar onze streek. De naam ‘Veerten’ is afkomstig uit een gedicht van Simon van Wattum en staat voor de culturele en historische verten of horizonnen die we willen verkennen.

