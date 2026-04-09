Harmke Korthuis nieuwe bestuurder van Oosterlengte

WINSCHOTEN – Per 1 juni 2026 treedt Harmke Korthuis aan als nieuwe bestuurder van Oosterlengte. Met haar ruime ervaring in de ouderenzorg, onder meer als Directeur Zorg en Behandeling bij Zonnehuisgroep Noord, en haar sterke regionale verbondenheid, brengt zij alles mee dat nodig is om verder te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.
Na het vertrek van Ismay Kremers eind 2025 heeft de Raad van Toezicht samen met de Centrale
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad een zorgvuldig selectieproces doorlopen. Volgens Heinrich
Winter, voorzitter van de raad van toezicht, was de keuze unaniem: “Harmke brengt ervaring,
daadkracht en kennis van de regio en cultuur. We zien in haar de bestuurder die onze toekomstvisie
verder in de praktijk brengt.”
Voor Harmke voelt haar overstap als een logische stap. “De ervaring die ik heb opgedaan en de visie
die ik heb ontwikkeld, zet ik graag in om Oosterlengte verder te versterken en richting te geven aan
de ontwikkeling van toekomstbestendige ouderenzorg in Oost-Groningen.” aldus Harmke. Haar
binding met de regio speelt daarbij een belangrijke rol: “Ik ben opgegroeid in Sappemeer en de
nuchtere cultuur en het omzien naar elkaar, passen bij wie ik ben.”
Zij ziet een stevig fundament om op voort te bouwen, maar benadrukt ook de opgaven voor de
sector. “De zorgvraag neemt toe en wordt complexer, terwijl de arbeidsmarkt onder druk staat. Dat
vraagt dat we ons blijven ontwikkelen en de samenwerking, ook met onze omgeving, verder
versterken.”
In de periode na het vertrek van Ismay Kremers werd de organisatie geleid door interim bestuurder
Marcel Kuin, die zorgde voor continuïteit. Met de komst van Harmke Korthuis versterkt Oosterlengte haar positie als toekomstgerichte ouderenzorgorganisatie in Oost-Groningen.
Bron: Oosterlengte