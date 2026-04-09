Harmke Korthuis nieuwe bestuurder van Oosterlengte

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 9 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND BUIEN | MORGEN KOELER

Er zijn vandaag nog redelijke zonnige perioden maar de zon heeft het moeilijker dan gisteren want steeds zijn er ook bewolkte momenten. Er staat een matige zuidoostenwind en de maximumtemperatuur is zo’n 17 graden. Het blijft vanmiddag droog maar vanavond is er kans op enkele buien met kans op een enkele onweersbui.

Vannacht kan daar nog een enkele bui achteraan komen, maar morgen is het droog. Wel is het dan koeler met een middagtemperatuur van 12 of 13 graden. Zon wisselt morgen af met stapelwolken, later is het vrij zonnig. Matige noordwestenwind maar morgenavond dan weer weinig wind.

Zaterdag is er een zuidoostenwind. Dat geeft flink wat zon en ‘s middags zo’n 18 graden, maar in de avond is er weer kans op enkele buien. Zondag is het opnieuw koeler met opklaringen en mogelijk een bui en dat licht wisselvallige weertype lijkt begin volgende week door te zetten.