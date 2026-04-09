Informatiebijeenkomst over isolatiesubsidie op 14 april in d’Ekkelkaamp

ONSTWEDDE – Huiseigenaren in postcodegebied 9591 in Onstwedde en Holte kunnen zich dinsdag 14 april laten informeren over de isolatiesubsidie van Nij Begun. Op die dag geeft Bureau voor Verduurzamen twee presentaties in d’Ekkelkaamp in Onstwedde: om 16.00 uur en 19.00 uur.
Bezoekers kunnen zelf kiezen welk tijdstip het beste past.
Vanaf 5 mei kunnen woningeigenaren in postcodegebied 9591 subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen via Nij Begun. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, tot maximaal € 20.000 en afhankelijk van het inkomen soms tot € 40.000. Tijdens de bijeenkomst krijgen bezoekers uitleg over het beter isoleren en ventileren van hun woning en over het aanvragen van de subsidie. Stap voor stap wordt toegelicht hoe de regeling werkt en welke ondersteuning beschikbaar is. Medewerkers van Bureau voor Verduurzamen beantwoorden vragen en het is mogelijk om direct een afspraak te maken voor persoonlijk advies. Daarnaast geeft de gemeente Stadskanaal informatie over aanvullende subsidiemogelijkheden en wordt er een toelichting gegeven op de warmtescans die deze winter in een deel van Onstwedde zijn
uitgevoerd.
Subsidie voor lagere energiekosten en een gezonder huis
Goede isolatie en ventilatie zorgen voor een lagere energierekening en een comfortabeler en gezonder huis. Met de isolatieaanpak van Nij Begun kunnen woningeigenaren tot juni 2035 investeren in het verbeteren van hun woning.
Andere wijken en dorpen volgen
Stapsgewijs komen alle wijken en dorpen in Stadskanaal per postcodegebied aan de beurt voor het aanvragen van de isolatiesubsidie van Nij Begun. Een overzicht van de planning staat op de website van de gemeente.
