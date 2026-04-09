Kabelkrant Veendam zendt Mega Piraten Festijn live uit

VEENDAM – De kabelkrant van Veendam brengt op zaterdag 11 april het Mega Piraten Festijn in Borger live bij iedereen thuis. De uitzending start om 20.00 uur, gelijktijdig met het begin van het festijn. Dankzij speciale toestemming van de organisatie kunnen inwoners van Veendam en omgeving het volledige muziekspektakel rechtstreeks volgen, inclusief alle optredens en de unieke sfeer in de megatent.
Tijdens het Mega Piraten Festijn treden tientallen artiesten op, waaronder Gerard Joling, Jan Smit, Jeroen van der Boom, Thomas Berge, Jannes, Stef Ekkel, Mooi Wark, Harten 10, Lucas & Gea, Ancora, Frank van Etten, Raymon Hermans, Marco de Hollander, Belinda Kinnaer en vele anderen. Een avond vol meezingers, feesthits en herkenbare Nederlandstalige muziek.
De live‑uitzending is van grote waarde voor mensen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen. Ouderen, inwoners met een beperking en bewoners van zorginstellingen kunnen zo tóch meegenieten van een avond vol Nederlandstalige muziek. Juist onder deze doelgroep leeft het genre enorm, en eerdere uitzendingen leverden veel dankbare reacties op.
Dankzij de samenwerking met Mega Piraten Festijn en RADIONL kan de kabelkrant van Veendam en voor Veendam opnieuw een groot feest naar de huiskamers brengen.
Je kunt het Mega Piraten Festijn live volgen via tv‑kanaal SKV 996, via de website parkstadveendam.nl, via de ParkstadVeendam‑app en via de TV2GO‑app van SKV. Zo is de uitzending voor iedereen eenvoudig bereikbaar, zowel thuis als in zorginstellingen of andere woonlocaties.
