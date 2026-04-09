DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Bij een verkeerscontrole op de A31 bij Weener is een bestuurder van een VW Crafter staande gehouden. Tijdens de controle werd vastgesteld dat de bestuurder, als verantwoordelijke voor het voertuig, had nagelaten twee vervoerde masten goed vast te zetten.
De masten waren verpakt en achter op het voertuig geplaatst, waarbij ze buiten de cabine uitstaken. Ze rustten op een frame dat aan het voertuig was bevestigd en waren slechts met plakband vastgezet. Een spanband was over een van de masten geplaatst, maar deze was niet aangespannen. Een van de twee masten had een totale lengte van bijna 10 meter en stak daardoor onaanvaardbaar ver buiten het voertuig uit. Bovendien was de lading onvoldoende gemarkeerd met een klein lampje.
Er werd tevens vastgesteld dat het voertuig, vanwege zijn constructie, niet geschikt was voor het vervoer van deze lading. De politie verbood de bestuurder zijn reis te vervolgen.
Meppen
Vandaag vond rond 10:50 uur op de parkeerplaats van de Rewe-supermarkt aan de Lathener Straße een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats Een onbekende bestuurder beschadigde een geparkeerde blauwe Ford Kuga, door met zijn autodeur tegen de Ford te botsen. Op de bestuurdersdeur zijn krassen zichtbaar. De bestuurder is vervolgens gevlucht zonder aangifte te doen of de schade te vergoeden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland