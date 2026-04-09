Meld je aan voor de Nationale Wandeluitdaging

OLDAMBT – Vanaf 14 april starten in de gemeente Oldambt de wandelgroepen van de Nationale Wandeluitdaging. In de hele provincie Groningen gaan in april maar liefst 35 wandelgroepen van start, elk onder begeleiding van een ervaren wandelbegeleider.
De Nationale Wandeluitdaging is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation en heeft als doel om mensen op een laagdrempelige manier meer in beweging te krijgen. Het programma helpt deelnemers om stap voor stap te werken aan een gezondere leefstijl.
In de gemeente Oldambt wordt de uitdaging georganiseerd door de beweegcoaches van het Huis voor de Sport Groningen in samenwerking met lokale wandelcoaches. De wandelgroepen zijn speciaal bedoeld voor mensen die meer willen bewegen, maar daar zelf moeilijk toe komen. Samen wandelen in een groep maakt het makkelijker én leuker om in beweging te blijven.
Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden of meer informatie vinden via: https://www.oldambtbeweegt.nl/evenementen/de-nationale-wandeluitdaging/
Bron: Gemeente Oldambt