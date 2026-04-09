Prins Claus Conservatorium verzorgt concert in garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zondag verzorgt het Prins Claus Conservatorium een concert in het kerkje van Oudeschans.
Het Prins Claus Conservatorium presenteert aanstaande zondag haar muzikale talenten uit binnen- en buitenland. Zoals elk jaar komen ze ook nu weer naar ons kerkje in Oudeschans. Al 25 jaar onderhoudt de concertcommissie bijzondere contacten met dit Gronings conservatorium. Zondag verwachten ze zowel studenten uit de Jong Talent Klas alsook studenten uit de bacheloropleiding.
Evenals eerdere jaren is het programma nog niet bekend. Tijdens het concert wordt u daarover geïnformeerd. Naast vele solistische bijdragen kunt u ook ensemble-optredens verwachten.
Laat u verrassen door deze jonge musici, die door hun spel het publiek altijd weer weten te ontroeren.
De piano-bijdragen zullen worden gespeeld op een vleugel, die daarvoor speciaal is aangeleverd door het Prins Claus Conservatorium.
Een concert om niet te missen.
10.30u.: kerk open en koffie klaar
11.30u.: aanvang concert
Bron: Ruud Hemmen