Raad van State bevestigt dat Groningen voldoende natuurmaatregelen rond Liefstinghsbroek neemt om verslechtering te stoppen

BLIJHAM, VLAGTWEDDE – De Raad van State heeft de provincie Groningen in het gelijk gesteld in een zaak over een natuurvergunning voor een melkveehouderij in Blijham. Milieudefensie had de provincie gevraagd deze vergunning in te trekken. Volgens de hoogste bestuursrechter is dit echter niet nodig omdat de provincie voldoende natuurmaatregelen rond het natuurgebied Liefstinghsbroek heeft genomen. De natuurmaatregelen bestaan vooral uit het verplaatsen van een melkveebedrijf uit de nabijheid van Liefstinghsbroek en hydrologische maatregelen. De natuurmaatregelen zien daarnaast ook toe op het reduceren van andere drukfactoren dan stikstof.

Uniek

Dit is de eerste keer dat de Raad van State heeft aangegeven dat ook bij een blijvende stikstofoverbelasting natuurverslechtering kan worden gestopt door natuurherstelmaatregelen te nemen in en om een Natura 2000-gebied.

Stikstofslot

Dit is een belangrijke uitspraak om van het stikstofslot te komen. Vanaf december 2024 is vergunningverlening nauwelijks meer mogelijk omdat natuurgebieden verslechteren. Met deze uitspraak van de Raad van State is vergunningverlening rond Liefstinghsbroek een forse stap dichterbij gekomen.

Natuurvergunning

De zaak draait om een natuurvergunning voor uitbreiding van een melkveehouderij in Blijham. Die vergunning werd destijds verleend onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitbreiding van het bedrijf is tot nu toe niet uitgevoerd. Het bedrijf ligt op ongeveer 14 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Liefstinghsbroek, een stikstofgevoelig natuurgebied dat al onder druk staat.

Handhavingsverzoek Milieudefensie

Milieudefensie verzocht de provincie om de vergunning in te trekken, omdat de stikstofuitstoot schadelijk zou zijn voor het kwetsbare natuurgebied. De provincie wees dat verzoek af omdat de bijdrage van dit specifieke bedrijf aan de stikstofbelasting op Liefstinghsbroek gering is. Bovendien zet de provincie in op natuurherstelmaatregelen die effectiever zijn.

Gedeeltelijke intrekking vergunning

De rechtbank Noord Nederland was het daar niet mee eens en oordeelde dat de provincie haar afwijzing onvoldoende had gemotiveerd. Naar aanleiding van die uitspraak ging de provincie in hoger beroep bij de Raad van State. Tegelijkertijd trok zij een deel van de vergunning in. Milieudefensie vond die gedeeltelijke intrekking onvoldoende en bleef aandringen op het volledig intrekken van de vergunning.

Bron: Provincie Groningen