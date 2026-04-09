Tijdelijk Wolvenmeldpunt Sellingen

SELLINGEN, WESTERWOLDE – De wolf heeft Nederland gevonden. Ook in Westerwolde zijn er meldingen dat de wolf is gezien. Inwoners delen regelmatig berichten over een wolf in Sellingen. Toch zijn bij het officiële Wolvenmeldpunt van BIJ12 tot nu toe maar weinig meldingen binnengekomen.
Het is wel belangrijk om meldingen te doen bij de organisaties die hierover gaan. Alleen dan krijgen zij een goed beeld en kunnen ze maatregelen nemen.
Tijdelijk meldpunt Sellingen
Voor Sellingen is er tot eind april een tijdelijk meldpunt. Dit meldpunt is er om sneller een goed beeld te krijgen van de wolf die hier wordt gezien. Je kunt melden via: Meldpunt wolf Sellingen | De Zoogdiervereniging .
Stuur foto's en beeldmateriaal naar het meldpunt
Zie je een wolf? Meld het dan bij het officiële meldpunt. Stuur ook foto’s of video’s mee als je die hebt. Beelden zijn nodig om te zien wat de wolf doet en om te zien welke kant hij op gaat. Dat helpt bij het nemen van de juiste maatregelen.
Alle meldingen die via het tijdelijke meldpunt binnenkomen, worden automatisch doorgestuurd naar landelijk wolvenmeldpunt BIJ12, zodat de juiste deskundigen ermee aan de slag kunnen.
Bron: Gemeente Westerwolde
Foto’s: Meijco van Velzen