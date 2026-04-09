Till Brönner Special (Toppyjazz aflevering 332)

Till Brönner is op tournee voor zijn nieuwe album ITALIA.
Bij Toppyjazz geven we een luisterblik op de eerste albums van Till Brönner.
Playlist :
01 – Ich bin von Kopf biss Fuss aud Liebe eingestelt – Till Bronner (album German Songs)
02 – Do’t You Worry Bout A Thing – Till Bronner (album Midnight)
03 – Everytime We Say Goodbye – Till Bronner (album Chattin’ with Chet)
04 – River Man – Till Bronner (album Oceana)
05 – This Guy’s In Love With You – Till Bronner (album Oceana)
06 – Sim Ou Na- Tll Bronner & Kurt Elling (album Rio)
07 – Dim The Lights – Till Bronner & Mark Murphy (album Blue Eyed Soul)
08 – Once Upon A Summertime – Till Bronner (album Till Bronner)
09 – The Gate – Till Bronner (album Till Bronner)
