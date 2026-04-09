Trendship keert terug naar Groningen: ondernemersfestival met 600+ ondernemers op 28 mei 2026

GRONINGEN – Op donderdag 28 mei vindt op het Suikerunieterrein in Groningen opnieuw Trendship plaats. Het evenement, voortgekomen uit Innpact van VNO-NCW MKB Noord, brengt meer dan 600 ondernemers en ondernemende professionals samen.

Na de terugkeer in 2024 wist Trendship direct honderden ondernemers uit de regio te trekken. Op basis daarvan kiest de organisatie bewust voor een tweejaarlijks ritme. “Eens in de twee jaar, en dan goed”, aldus de organisatie. De editie van 2026 legt een scherpere focus op ondernemersverhalen, ontmoetingen en een opzet waarin bezoekers hun eigen route bepalen.

Ondernemers bepalen het verhaal

In een regio waar de overheid traditioneel een grote rol speelt, kiest Trendship voor het perspectief van de ondernemer. Op het podium staan vooral ondernemers zelf. Hun verhalen gaan over groei, keuzes maken, bouwen en doorgeven. Dat ‘doorgeven’ zit niet alleen in opvolging of generaties, maar ook in wat je als ondernemer nalaat: kennis, ervaring en kansen voor anderen. De nadruk op deze verhalen komt voort uit feedback van bezoekers tijdens de vorige editie.

Het publiek bestaat uit een mix van eigenaren, managementteams en zelfstandigen, met een sterke vertegenwoordiging van het mkb. Ondernemers die bouwen aan hun bedrijf en tegelijkertijd aan de regio.

“Veel ondernemers zijn zo druk met doorgaan, dat hun verhaal onderweg blijft liggen. In het Noorden kennen we ook nog eens een zekere bescheidenheid”, aldus de organisatie. “Trendship geeft die verhalen het podium en maakt ze onderdeel van het gesprek. Tegelijk stellen we een andere vraag centraal: wat kun je als ondernemer met jouw bedrijf betekenen voor de regio waarin je onderneemt?”

Ondernemersfestival Noord-Nederland

Trendship is een ondernemersfestival. Bezoekers stellen hun eigen programma samen en bewegen langs talks, sessies en ontmoetingsplekken. Het Suikerunieterrein vormt het decor voor een dag waarin inhoud en ontmoeting in elkaar overlopen. Naast het programma is er volop ruimte voor gesprekken, nieuwe connecties en concrete samenwerkingen.

Netwerk van ondernemers uit het Noorden

Trendship wordt georganiseerd met partners uit het noordelijke bedrijfsleven. Het evenement brengt ondernemers en ondernemende professionals samen uit Groningen, Friesland en Drenthe, met een sterke nadruk op het mkb. “Je ontmoet hier ondernemers die je niet overal tegenkomt. Mensen die bouwen aan hun bedrijf en tegelijkertijd aan de regio.

Trendship

Datum: donderdag 28 mei 2026

Locatie: Suikerunieterrein Groningen

Website: www.trendship.nl

Bron: Trendship