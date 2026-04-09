Veel belangstelling voor derde GOUD Bespaarcafé in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In Partycentrum De Meet in Bellingwolde vond donderdag het derde GOUD Bespaarcafé van Westerwolde plaats. Het evenement trok opnieuw veel belangstelling van woningeigenaren die meer wilden weten over het verduurzamen van hun woning.
Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers terecht voor uitgebreide informatie over verschillende subsidiemogelijkheden. Zo waren er informatierondes over de Isolatieaanpak Nij Begun en de gemeentelijke regeling GOUD Isoleert. Leden van het GOUD Bespaarteam stonden klaar om vragen te beantwoorden en bezoekers te helpen bij het aanvragen van subsidies.
Een belangrijk onderwerp was de subsidie voor woningen die al geïsoleerd zijn. De regeling van Nij Begun, die sinds 2 september 2025 beschikbaar is voor toekomstige isolatiemaatregelen, biedt namelijk ook mogelijkheden met terugwerkende kracht. Huiseigenaren die tussen 25 april 2023 en 3 juni 2025 opdracht hebben gegeven voor isolatiewerkzaamheden – of deze zelf hebben uitgevoerd – kunnen nog tot en met 1 oktober 2026 een aanvraag indienen.
Ook via de gemeentelijke regeling GOUD Isoleert is het mogelijk om achteraf subsidie aan te vragen. Het GOUD Bespaarteam biedt hierbij ondersteuning, zowel tijdens de bijeenkomsten als op afspraak.
Gedurende de middag startte er vanaf 16.30 uur elk half uur een informatieronde, waarbij bezoekers vrij konden aansluiten. De laatste ronde begon om 19.30 uur. Daarnaast was er een doorlopende isolatiemarkt, waar inwoners voorbeelden konden bekijken van verschillende isolatiemaatregelen.
Ook het Repair Café Bellingwolde was aanwezig. Bezoekers konden hier terecht met kapotte apparaten, zoals koffiezetapparaten en stofzuigers, om deze te laten repareren.
De GOUD Bespaarcafés blijken in een duidelijke behoefte te voorzien. Eerdere bijeenkomsten in Vlagtwedde (november 2025) en Ter Apel (januari 2026) trokken eveneens veel geïnteresseerden.
