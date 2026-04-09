Veel nieuwe programma onderdelen voor Grasnapolsky 2026

GRONINGEN – Een hele rij nieuwe programma onderdelen voor Grasnapolsky 2026, dat met hemelvaart, 14, 15 en 16 mei, plaatsvindt op haar nieuwe locatie EMG & Zakkenloods in Groningen. Veel onderdelen van het kunst- en expeditieprogramma, de laatste namen voor de muziek line-up en het randprogramma zijn toegevoegd.



Touki Delphine’s SUPERDRUM, Kunstkantine, en installaties van interdisciplinair artists in residence Rens & Jaïr vullen het kunstprogramma. Expedities door Museum aan der A, Sijas de Groot i.s.m. Sebastiaan Vos (Groninger Archieven) en hofjesgids Jos Clemens.



Het randprogramma biedt bezoekers o.a. theatrale wijnproeverij De Kurk, een live podcast door DJ St. Paul, workshops van het Groninger Museum in het kade van tentoonstelling Hip Hop Is en een workshop zines maken door Girls To The Front. Aan het muziekprogramma worden NONCHELANGE, Gonzo Bimbo en badtime toegevoegd.



Voorafgaand aan het programma op het festivalterrein dat elke dag om 13:30u opent, kunnen bezoekers op ontdekkingstocht in de stad door deel te nemen aan expedities en randprogramma op diverse locaties; per boot de weg die het graan aflegde naar de stad, brunch concerten bij Vin Natuur, op ontdekking door de Oosterparkwijk, alle kanten van de stad worden gezien.



Kunst

Touki Delphine’s Superdrum: het Amsterdamse en internationaal opererende kunstenaarscollectief Touki Delphine presenteert met SUPERDRUM een indrukwekkende installatie van meer dan honderd trommels. Geen drummer. Geen dirigent. Alleen ritme dat zich opbouwt, verspreidt en de ruimte overneemt. In de mooiste (trechter)ruimte van de EMG gaan bezoekers een bijzondere ervaring tegemoet: hier krijgen gevonden trommels een nieuw leven en vormen zij samen een gelaagd en meeslepend klanklandschap.



Kunstkantine: Op Grasnapolsky 2024 stelde Kunstkantine (voorheen De Nieuwe Editie) voor het eerst een expositie samen waar bezoekers een record aantal werken kochten, vaak één van hun eerste kunstaankopen. Inmiddels heeft het initiatief een vaste heuse KunstKantine in de Machinefabriek. Tijdens Grasnapolsky 2026 neemt het Groningse initiatief het kunstprogramma over, met werk van meer dan tien opkomende kunstenaars uit het Noorden, van kunststudenten tot gevestigde namen.

In de EMG bouwt Kunstkantine onder de titel It’s All About The Canteen een mini-kantine. van snacks aan de muur tot kunst uit een automaat. In de Zakkenloods werken kunstenaars ondertussen live in open studio’s, waar je tussendoor kunt binnenlopen en het maakproces van dichtbij meemaakt.



Interdisciplinair artists in residence Rens & Jaïr: installaties en studio

Interdisciplinair artists in residence Rens & Jaïr zijn niet weg te denken van het festival dit jaar. Ze spelen de eerste en de laatste show met hun nieuwe muziek en daarnaast verzorgen ze twee installaties en bouwen ze een muziekstudio op het festivalterrein.



Gedurende het weekend nodigen ze bezoekers uit om onderdeel te worden van hun creatieve proces. In de tijdelijke studio werken ze aan nieuw materiaal, nodigen ze gasten uit en organiseren ze workshops. Bezoekers kunnen binnenlopen en direct bijdragen aan nieuwe muziek.



De installaties ‘In beweging’ en ‘Dichtbij’ dagen de bezoekers uit om onderdeel te worden van het beeld van De Laatste Show. ‘In beweging’ is een interactief videokunstwerk waar 3D beweging van bezoekers wordt gefilmd en direct omgezet in visuals. In de tweede installatie komt de camera letterlijk dichtbij. Mensen stappen in een photobooth en drukken hun gezicht tegen een plaat, dit reproduceert de cover van de nieuwe single van Rens & Jair lievelingswerk.



Expedities

Programmeur Lynn Zwartsenburg heeft voor het expeditieprogramma een duik genomen in de rijke geschiedenis van festivallocatie EMG & Zakkenloods, de Oosterparkwijk en het handelsverleden van de stad Groningen. Het Thema ‘Alles Wordt Altijd Anders’ is een doorlopende lijn in het programma. Zowel binnen als buiten de EMG en Zakkenloods is er veel te ontdekken. Vanuit het thema Alles Wordt Altijd Anders volgen bezoekers de historische route van het graan: van de Graanrepubliek in Oost-Groningen naar de stad.



Zo zijn er rondleidingen door het graanpakhuis, waaronder een expeditie met theatermaker Sijas de Groot en Sebastiaan Vos (Groninger Archieven), en een alternatieve tour met hofjesgids Jos Clemens. In samenwerking met Museum aan de A wordt Expeditie GRAAN ontwikkeld: een tocht over het water richting de binnenstad, langs graansilo’s, pakhuizen en historische handelsplekken zoals de Hoge en Lage der Aa.



Van industriële geschiedenis tot verborgen stadsverhalen: Grasnapolsky nodigt bezoekers uit om de plek te ontdekken, te bevragen en met andere ogen te bekijken.



Randprogramma

Het randprogramma komt van de hand van creatief producent en programmeur Stella Uffen, al jaren betrokken bij Grasnapolsky op de creatieve rafelrandjes van het programma.



“Het randprogramma, of de ‘extra saus’, zoals Rens en Jaïr het treffend hebben gedoopt, is waar het festival een beetje uit de bocht vliegt, in de beste zin van het woord. We maken ruimte voor het onverwachte (alles wordt immers altijd anders): van spellen die nét anders lopen tot ontmoetingen die je niet had gepland, maar waar je nog lang over napraat. Het randprogramma is een uitnodiging om te spelen.” – Stella Uffen programmeur



De extra saus van het festival bestaat onder andere uit: De Kurk met een theatrale wijnproeverij, een live podcast van DJ St. Paul en een workshop zines maken met Girls To The Front. Stap in de caravan van het Groninger Museum voor workshops rondom hun tentoonstelling Hip Hop Is of schuif aan bij Stadsdichter Jaimy Hindriks, die speciaal voor Grasnapolsky transformeert tot poëziepsychiater. Het randprogramma is gevuld met activiteiten in alle disciplines.

Voorafgaand aan het festivalprogramma zijn er brunchconcerten van Moonloops en Fred Goverde in Vin Natuur en zijn er in The Social Hub sportieve activiteiten waar je alvast kan opwarmen voor het festivalterrein open gaat.



Ontprikkelruimte

Na een succesvolle pilot in 2024 creëert Grasnapolsky wederom een ontprikkelruimte op het festival. Er wordt een locatie ingericht waar bezoekers zich kunnen terugtrekken, om zich (sociaal) op te laden of om alle indrukken in rust te kunnen verwerken. Met deze ruimte maakt Grasnapolsky het festival ook toegankelijker voor mensen met neuro divergentie of hersenletsel.



Het complete muziekprogramma

Alexander Moto – Alice Olsthoorn – Badminton – badtime – Bricknasty – Brògeal – Dear Omen – DJ St. Paul – Eva van Manen – Figgie – Fit – Fred Goverde – Gespuys – GLINTSAL – Gonzo Bimbo – Halfpastseven – HEADS WILL ROLL – Hiqpy – Honey I’m Home – Hondenfokker – KABOUTERTJE PUTLUCHT – Kaya – Kleine Kova – Ko Kliko – L’orne – M2K – MAHA – MAIN. – MAYA MARIA – Moonloops – Naaimachine – Naga Kirana – NEWÃRK – NONCHELANGE – Öhne Umlaut – Ontaard – Ratboys – Rens & Jaïr – segadeath – SERVICE – The ETTERS – tjels – Tom Forever – Velocity Made Good – XXJULÍA – Yong Yello





Grasnapolsky

Grasnapolsky is sinds 2010 een weekend lang muziek, kunst en expedities op een bijzondere locatie. Het festival zoekt daarbij een gezonde balans tussen bekendere artiesten en nieuwe ontdekkingen. Grasnapolsky vindt altijd plaats op een onontdekte locatie in Nederland en legt een verbinding met de omgeving.



Grasnapolsky is het festival waar acts beginnen voordat ze de grote zalen uitverkopen. Froukje, Goldband, Tamino, S10, Bazart: ze speelden hier in een vroeg stadium van hun carrière. Het festival presenteert jaarlijks zo’n 50 opkomende muzikanten, theatermakers, dichters en beeldend kunstenaars. Bezoekers gaan op ontdekkingstocht in de setting van bijzonder erfgoed. Van intieme sessies tot grote concerten, van installaties tot expedities. Voor de muziekindustrie werkt een optreden op Grasnapolsky als kwaliteitsstempel: deze act is klaar voor de volgende stap.

Bron: Grasnapolsky