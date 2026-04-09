Video: Drukbezochte avond over nieuwe woonwijk in Scheemda

SCHEEMDA – In Scheemda zijn plannen voor een nieuwe woonwijk met zo’n honderd woningen. Tijdens een drukbezochte informatieavond in De Esbörg kregen inwoners woensdagavond voor het eerst uitleg én de kans om mee te denken.

De belangstelling was groot. Volgens projectontwikkelaar Wim De Haan kwamen er veel meer mensen dan verwacht. “We hadden de helft gerekend van wat er nu was, dus daar zijn we heel blij mee,” vertelt hij.

De plannen bevinden zich nog in een vroege fase. Hoe de wijk er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Wel is het de bedoeling dat inwoners actief worden betrokken bij de uitwerking.

“We gaan alle vragen en ideeën verzamelen en daar maken we één of meerdere plannen van. Over een tijdje komen we terug met een volgende stap.”

De wijk moet ruimte bieden aan verschillende soorten woningen. Daarbij wordt gedacht aan een mix van sociale huur, betaalbare koop en vrije sector, zodat er voor verschillende doelgroepen plek is.

Onder bezoekers leven nog veel vragen. Zo is er nog onduidelijkheid over het type woningen en de betaalbaarheid. “Het valt me een beetje tegen dat er nog weinig concreet is,” zegt een inwoner. “Er wordt veel gezegd, maar nog niet echt wat het precies gaat worden.”

Tegelijkertijd zien anderen juist kansen. Zo hopen sommige inwoners dat de nieuwe wijk mogelijkheden biedt om in Scheemda te blijven wonen. “Ons huis wordt te klein voor ons gezin, dus we hopen hier straks een nieuwe woning te kunnen vinden,” vertelt een andere bezoeker.

Wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden, wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De verwachting is dat de bouw op zijn vroegst rond 2028 start.

Malou Vos