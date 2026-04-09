BALLOO – Op zaterdag 25 april 2026 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een bijzondere voorjaarswandeling over het Ballooërveld. De excursie start om 10.00 uur vanaf de NP-parkeerplaats Balloo en duurt tot ongeveer 14.00 uur.
Tijdens deze afwisselende wandeling trekken deelnemers over de uitgestrekte heide van het Ballooërveld, langs eeuwenoude grafheuvels en over smalle paadjes die slingeren langs karakteristieke diepjes. Onderweg vertellen gidsen over de rijke ontstaansgeschiedenis van het landschap. In het terrein zijn sporen zichtbaar van duizenden jaren menselijke aanwezigheid — van de ijstijden tot het heden.Het Ballooërveld is een van de best bewaarde heidelandschappen binnen het Drentsche Aa-gebied en staat bekend om zijn archeologische en landschappelijke waarden. De combinatie van natuur, cultuurhistorie en stilte maakt deze wandeling tot een bijzondere voorjaarsbeleving.
Datum: zaterdag 25 april 2026
Tijd: 10.00 – 14.00 uur
Startlocatie: NP-parkeerplaats Balloo
Deelname: gratis
Na afloop van de excursie is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa. Waterdichte schoenen worden aanbevolen. Het meenemen van een verrekijker kan de beleving onderweg verrijken. Honden zijn tijdens deze excursie niet toegestaan.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa