Wat als ‘je eigen waarheid’ niet genoeg is?

OLDAMBT – In een tijd waarin steeds meer mensen zich verdiepen in spiritualiteit, bewustzijn en innerlijke groei, groeit ook een stille vraag: waar leidt die zoektocht uiteindelijk naartoe? Voor sommigen blijft het zoeken. Voor anderen komt er een moment waarop alles kantelt.



Op woensdagavond 16 april vindt in Oldambt een open gesprek plaats met Isa Kriens, die jarenlang

actief was als ondernemer binnen de New Age-wereld. Ze leefde en werkte vanuit de overtuigingen

die daar centraal staan: dat waarheid in jezelf te vinden is, dat bewustzijn groeit van binnenuit, en dat

de mens uiteindelijk zijn eigen richting bepaalt. Toch begon er iets te wringen. Niet door een plotselinge afwijzing van die wereld, maar door vragen die zich niet langer lieten wegdrukken. Vragen over waarheid, over goed en kwaad, en over de grens tussen ervaring en werkelijkheid.



Tijdens deze avond vertelt Isa Kriens hoe haar zoektocht haar op een onverwachte plek bracht. Niet

in een volgende stap binnen spiritualiteit, maar in een ontmoeting die zij zelf omschrijft als

fundamenteel anders dan alles wat zij daarvoor kende.



Na het gesprek met Isa Kriens is er een Q and A, waar bezoekers eigen vragen kunnen stellen. Juist

die openheid vormt een belangrijk deel van de avond.



De bijeenkomst is bedoeld voor Godzoekers, of mensen die zichzelf herkennen in die zoektocht. Ook

voor mensen die de ontwikkelingen in de wereld proberen te duiden en zoeken naar wat daarin waar

en richtinggevend is. Voor wie vertrouwd is met thema’s als energie, zingeving en bewustzijn, maar

ook merkt dat deze taal niet alle antwoorden geeft.



Praktische informatie

Datum: woensdag 16 april

Tijd: 19:30 (inloop vanaf 19:00)

Locatie: Oldambt (na aanmelding)

Toegang: gratis

Aanmelden kan via: bert@geloofingroningen.nl