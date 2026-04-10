Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Vrijdag 17 april Wandeling met landschapsverhalen van het Hunzedal vanaf de Noorderhooidijk

10:00 uur – 13:00 uur de Tiehof Bakkersweg 4 9755PM Onnen



Wandel mee door het Hunzedal bij Onnen! Vanaf de Noorderhooidijk dalen we af in een eeuwenoud landschap vol verhalen. De gids neemt je mee terug in de tijd en laat met kaarten en beelden zien hoe natuur en mens dit gebied hebben gevormd. We bezoeken molen De Biks, waar de bewoner persoonlijke verhalen deelt. Laat je verrassen door historie, ruimte en verborgen details – en ontdek het Hunzedal met nieuwe ogen.

Zaterdag 18 april Vogels kijken in het Reitdiepgebied

07:00 uur – 10:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103 Groningen

Fiets mee door het vogelrijke gebied rond Harssensbosch, Paddepoel en Koningslaagte! Samen met de gids speur je naar weide- en watervogels in een landschap dat speciaal voor hen wordt beheerd. Met wat geluk zie je kievit, grutto of tureluur – en misschien zelfs een lepelaar of zilverreiger. Stap op en ontdek zelf de enorme vogelrijkdom van dit gebied!

Zaterdag 18 april Het Groninger landschap van Middelstum

13:30 uur – 16:00 uur Borg Ewsum Oosterburen 1 Middelstum

Wandel mee van de oude borg Ewsum naar het hart van Middelstum. Je loopt langs eeuwenoude waterwegen, steekt het Boterdiep over en ontdekt plekken waar ooit borgen stonden. De tocht eindigt bij Molen de Hoop, waar de molenaar vertelt over zijn vak. Gidsen brengen onderweg de rijke historie van Middelstum tot leven.

Zondag 19 april Vogels kijken en luisteren op Landgoed Ennemaborg

05:30 – 08:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Ga vroeg op pad en beleef de magie van de ochtendnatuur! Om 05.30 wandel je met een gids door het Midwolderbos en langs de natuurplas bij Ennemaborg. Overwinterende vogels laten zich nu volop horen – en misschien ook zien. Luister, kijk en ontdek het ontwakende bos.

Vrijdag 24 april Vaarexcursie beverburchten in de ochtendschemering

05:30 – 07:30 Paviljoen De Leine Meerweg 62a 9606PP Kropswolde

Vaar mee met fluisterboot de Raidomp en ontdek beverburchten van dichtbij! In het Hunzedal leven zo’n 18 beverfamilies. In de vroege ochtend heb je vanaf het water de meeste kans om een bever te zien. Beverexpert Cindy de Jonge neemt je mee en laat je dit bijzondere natuurmoment beleven.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap