Bevrijdingsfair Bellingwolde geannuleerd

BELLINGWOLDE – De voor zaterdag 2 mei geplande bevrijdingsfair, met activiteiten bij de Magnuskerk in Bellingwolde, gaat niet door. Vanwege de vakantieperiode zijn er te weinig aanmeldingen. De fair zou worden georganiseerd door Stichting 5 mei Bellingwolde.
De stichting gaat zich alvast richten op de kerstmarkt, die dit jaar zal plaatsvinden op vrijdag 11 december en zaterdag 12 december, in en om Partycentrum de Meet in Bellingwolde. Deze kerstmarkt is altijd volgeboekt en is dan ook een drukbezochte en gezellige markt. Dit jaar willen ze nog meer uitpakken!
Wil je je als standhouder verzekeren van een plek op de kerstmarkt, dan is aanmelden al mogelijk via stichting5meibellingwolde@gmail.com
De kerstmarkt is op vrijdag 11 december van16.00 tot 21.00 uur en zaterdag 12 december van 10.00 tot 17.00 uur.
Bron: Bestuur Stichting 5 mei Bellingwolde