Dieven gaan er met zwaar gereedschap van brandweer Emmer-Compascuum vandoor

EMMER-COMPASCUUM – De politie doet onderzoek naar een inbraak in de brandweerkazerne aan de Kijlweg in Emmer-Compascuum. Daar is op vrijdag 10 april rond 04:00 uur zwaar gereedschap weggenomen.

De politie is meteen een onderzoek gestart naar de inbraak. Ze hebben sporenonderzoek verricht, er is een buurtonderzoek geweest en er is gekeken of er camerabeelden zijn. Uit het eerste onderzoek blijkt dat er zware gereedschappen zijn weggenomen. De politie houdt er rekening mee dat de inbrekers gebruik hebben gemaakt van een of meerdere vluchtauto’s.

Gevaarlijke situatie

Het gaat om specialistisch gereedschap, zoals scharen, spreiders en rammen, dat wordt gebruikt in noodsituaties, bijvoorbeeld om voertuigen of hekken open te krijgen. Als er sprake is van een noodmelding en de brandweer kan op dat moment niet beschikken over dergelijke reddingsmiddelen, kan dat leiden tot zeer ernstige en ook levensgevaarlijke situaties. Deze diefstal heeft op de kazerne in Emmer-Compascuum ook geleid tot een verminderde inzetbaarheid bij dergelijke meldingen. In geval van nood moet een andere brandweereenheid met de geschikte materialen uitrukken en dat kost extra tijd. Bovendien zijn de gereedschappen zeer kostbaar; een set kost 30.000 euro.

Tips en camerabeelden

In het onderzoek naar de toedracht van de inbraak is de politie op zoek naar tips, camerabeelden en andere informatie in het tijdvak van plusminus 03:30 uur tot 04:30 uur op 10 april. Criminelen kwamen binnen door bij de roldeur van de kazerne een raampje in te tikken.

Woon of was je in de omgeving en heb je iets gezien of gehoord van de inbraak? Heb je camerabeelden waarop verdachte personen en/of voertuigen te zien zijn? Of weet je meer van de achtergrond of toedracht van de inbraak? Deel dat dan met de politie. Een op het oog klein detail kan later van groter belang zijn in zo’n onderzoek.

Neem contact op

Heb je tips of beelden? Bel dan de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000. Je kunt ook beelden uploaden en tips delen via het tipformulier op politie.nl.

Bron: Politie Emmen