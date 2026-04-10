Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag en de Dieverdoatsie agenda. Gast is Joke Hazenberg dai ons wat verteld over het Westerwolder Alzheimercafe in Blijham.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Geert Smit. Vaste onderdelen zijn: de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen. Gasten zijn: Harry de Roo over de Ondernemers Ontmoetingsdag in Sellingen en de nieuwe directeur van Vesting Bourtange, Annemiek Hoesen komt samen met voorzitter Harm Kuil van de stichting Vesting Bourtange.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
