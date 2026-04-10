Herdenking Battlefield Trip brengt verleden dichtbij in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Tijdens een plechtige bijeenkomst in Finsterwolde zijn vandaag bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de Belgische SAS-strijders die hier vochten voor onze vrijheid.
Vanmorgen vond in Finsterwolde een herdenking plaats in het kader van de Battlefield Trip, langs historische locaties in Hattem, Finsterwolde en Veele. Bij het monument werden bloemen gelegd door onder andere loco-burgemeester Gert Engelkens en Ide van der Molen, voorzitter van het 4 mei comité. Ook waren er vertegenwoordigers uit België aanwezig, waaronder veteranen en betrokken organisaties.
De bijeenkomst stond in het teken van herinneren en stilstaan bij de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid. Jaarlijks komen Nederlandse en Belgische deelnemers samen om deze geschiedenis levend te houden en de band tussen beide landen te benadrukken.
Loco-burgemeester Gert Engelkens sprak tijdens de plechtigheid: “We staan hier niet alleen stil bij wat er toen is gebeurd, maar ook bij wat dat vandaag voor ons betekent. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Door samen te herdenken, houden we de verhalen levend en geven we ze door aan volgende generaties.”
De herdenking maakt deel uit van een meerdaags programma langs plekken die een belangrijke rol speelden tijdens de bevrijding van Noordoost-Nederland in april 1945.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt