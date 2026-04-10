Hullabaloo Festival breidt line-up uit met DI-RECT, Russo en internationale act

GRONINGEN – Stadspark Groningen maakt zich op voor de tweede fase van de line-up voor 5 & 6
september 2026. Onder andere DI-RECT, Russo en Example toegevoegd aan het programma.
De organisatie van Hullabaloo Festival presenteert vandaag de tweede fase van de line-up voor de komende editie. Na de eerdere aankondiging van headliners als Lewis Capaldi en Martin Garrix, voegt het festival nu een nieuwe reeks namen toe. Met de komst van onder meer DI-RECT, Russo en de Britse artiest Example krijgt de poster voor 2026 steeds meer vorm.
De toevoeging van DI-RECT markeert de terugkeer van een van de meest geprezen live-acts van Nederland naar het Stadspark. Ook Russo, die momenteel een enorme opmars beleeft in de Nederlandse muziekscene, keert na een succesvol optreden vorig jaar terug naar Groningen op zondag 6 september. De internationale allure wordt deze ronde versterkt door de Britse rapper en producer Example.
Naast de grote namen op de mainstage, onthult Hullabaloo vandaag ook de invulling van de populaire ‘Boogie Balooze’ en de house-stage. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op tributes aan Doe Maar en Ed Sheeran. Voor de liefhebbers van elektronische muziek zijn Milion, MA\EL b2b Kappa en Jazzy James bevestigd voor het weekend.
“Met de toevoeging van deze nieuwe namen krijgt de line-up voor 2026 steeds meer kleur en diepte. De komst van een gevestigde live-act als DI-RECT en de enorme energie van Russo sluiten naadloos aan op de eerder aangekondigde headliners. Deze fase versterkt de breedte van het programma en brengt ons weer een grote stap dichter bij de definitieve invulling van het festivalweekend. Hoewel het programma hiermee al zeer stevig staat, volgen er in de komende periode nog enkele toevoegingen die de line-up voor deze editie compleet zullen maken.” aldus de organisatie.
De kaartverkoop voor Hullabaloo Festival 2026 is inmiddels in volle gang.
Bron: Marco de Koning, Royal Promotions