DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Aschendorf
Op dinsdag 7 maart vond tussen 18:30 en 18:56 uur op de parkeerplaats tussen de Aldi en de Combi aan de straat “An den Bleicherkolken” een aanrijding met vlucht plaats. Een onbekende bestuurder beschadigde, vermoedelijk tijdens het parkeren of wegrijden, een geparkeerde grijze Mercedes-Benz C180. De bestuurder vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval zonder de verantwoordelijkheid voor de schade op zich te nemen. Op de kofferbak werden een deuk en krassen aangetroffen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg op 04961/9260.
Surwold
Gisteren rond 16:40 uur zagen twee politieagenten een verdacht voertuig op de Papenburger Straße in Surwold. Bij een daaropvolgende verkeerscontrole werd het vermoeden bevestigd dat de 36-jarige bestuurder onder invloed van alcohol was. Een ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 3,39 promille uit. Bovendien bleek dat de man geen geldig rijbewijs had.
Haren
Op 5 december 2025 vond rond 16:45 uur bij een benzinestation aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren een overval plaats. De politie geeft b de camerabeelden vrij.
In totaal kwamen vier mannen het benzinestation binnen. Aanvankelijk leidde een van de daders de kassier af met een gesprek. Tijdens deze afleiding stalen twee van de daders een aantal pakjes Marlboro Crafted sigaretten. Deze twee mannen verlieten vervolgens zonder te betalen de winkel met in totaal drie pakjes sigaretten. Kort daarna kwam de eigenaar van het benzinestation de winkel binnen en zag dat een van de overgebleven daders een pakje sigaretten onder zijn jas had verstopt. Toen de eigenaar deze man aansprak en de gestolen goederen terugnam, onderbrak de man die de kassier had afgeleid het gesprek en kwam tussenbeide. Er ontstond een woordenwisseling tussen deze man en de eigenaar van het benzinestation, waardoor de andere man kon ontsnappen.
Toen de laatste van de vier daders probeerde te vluchten, blokkeerde de eigenaar van het benzinestation zijn weg. De eigenaar werd vervolgens opzij geduwd. Gelukkig bleven de medewerker en de eigenaar van het tankstation ongedeerd. Alle vier de daders vluchtten in onbekende richting met in totaal drie pakjes sigaretten, ter waarde van 80 euro.
De daders werden tijdens de overval gefilmd. De twee nog niet geïdentificeerde daders worden als volgt beschreven:
Dader 1: – slank postuur – Zuid-Europees uiterlijk – bruin/groene winterjas – zwart/rode joggingbroek – witte schoenen
Dader 2: – slank postuur – Zuid-Europees uiterlijk – grijze muts – zwarte jas – zwart/groene broek – zwarte schoenen – zwarte schoudertas
Iedereen met informatie over deze personen wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Haren op 05932/72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Foto’s: Politie Haren