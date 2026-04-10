Leerlingen Muziekschool Winschoten vertonen hun kunsten in de garnizoenskerk Oudeschans

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 10 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOELER | AFWISSELEND WEEKEND

We zijn in een ander weertype beland want met een westenwind is er vannacht frisse lucht gekomen en dat geeft vanochtend temperaturen van 8 tot 10 graden en vanmiddag een maximum van 12 of 13 graden. Bewolking lost af met enkele opklaringen en vanmiddag en vanavond valt er mogelijk een enkele bui, maar de meeste plaatsen blijven droog. De wind is zwak tot matig maar vanavond is er weinig wind.

Vannacht wordt het ook vrij helder en door die zwakke wind vrij koud: minimumtemperatuur rond 3 graden. Morgen stijgt het tot 16 of 17 graden. Dat gaat met een matige zuidoostenwind en zonnige perioden, maar morgenavond is het bewolkt met af en toe regen.

Zondagnacht is er ook kans op wat regen en overdag is er nog kans op een bui die gaat ontstaan, maar er zijn zondag ook opklaringen. Matige zuidewind dan, en een middagtemperatuur rond 15 graden. Ná het weekend is het licht wisselvallig met maandag veel bewolking en soms wat regen en dinsdag en woensdag af en toe zon met kans op een bui. Maximum dan van 12 tot 14 graden.