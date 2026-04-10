Leerlingen Muziekschool Winschoten vertonen hun kunsten in de garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – In de maand april worden in het kader van Jeugd en Klassieke Muziek in het garnizoenskerkje van Oudeschans extra muzikale activiteiten georganiseerd.
Vrijdagavond was er een piano-voorspeelavond door 20 leerlingen van de Muziekschool Winschoten. Onder leiding van pianodocent Peter Cramer vertoonden de leerlingen hun muzikale talenten. Dit werd bijgewoond door ouders, broertjes, zusjes, oma’s en opa’s.
De avond werd geopend door Ruud Hemmen, lid van de concertcommissie. Dit jaar vinden vanwege het 50-jarig jubileum van de concerten in de garnizoenskerk in Oudeschans extra muzikale activiteiten plaats.
De muzikanten waren: Sarah Kasem, Lucas Vierstra, Felien Boneschansker, Tom Delhaas, Roos Merijn Houwen, Rosalie Witte, Pieter en Adeline Rijlaarsdam, Maurits Haijer, Sepp Dik, Cas Lagerweij, Sofie Klei, Ramon Boer, Cas Feringa, Bram van de Belt, Mirthe Delhaas, Dion van der Wateren, Krystof en Zdenek Koning en Niels Wienke.
Na afloop werd afscheid genomen van pianodocent Peter Cramer, die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stopt met lesgeven. Als herinnering werd een groepsfoto gemaakt.
