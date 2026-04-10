Leerlingen ruimen zwerfafval op in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Leerlingen in Vlagtwedde zijn vrijdag de straat op gegaan om zwerfafval op te ruimen. Gewapend met grijpers en vuilniszakken gingen ze aan de slag in en rondom het dorp.
Tijdens het opruimen valt het de kinderen op hoeveel afval er eigenlijk ligt. Zo worden er onder andere veel sigarettenpeuken gevonden. “Die liggen hier wel veel,” vertelt een leerling.
Ook plastic en ander afval worden volop verzameld. Volgens de kinderen hoort dat niet op straat. “Het is niet leuk dat mensen dat allemaal op de grond gooien,” klinkt het.
Met de actie willen de scholen en de organisatie kinderen bewust maken van hun omgeving en het belang van een schone leefomgeving. Vrijwilliger Danielle Vierhouten helpt daarbij mee.
“Ik werk zelf met kinderen en vind het belangrijk om ze mee te geven dat ze hun omgeving schoon moeten houden,” legt ze uit.
De zwerfvuilactie maakt deel uit van de landelijke campagne Nederland Schoon. Later op de dag gaan ook inwoners van Vlagtwedde het dorp in om afval op te ruimen.
