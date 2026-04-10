Maud Hensema en Ines Ajouaou winnen provinciale finale van Read2Me!

WINSCHOTEN, SAPPEMEER, HOOGEZAND – Op donderdagmiddag 9 april was in de sfeervolle Borg Welgelegen in Sappemeer de provinciale finale van Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers. Vanaf half drie waren de deelnemers en hun supporters welkom en bij binnenkomst ging het er zeer gemoedelijk aan toe. De deelnemers zaten er ontspannen bij en er werd gezellig gekletst met de andere aanwezigen.

de deelnemers

Aan de finale werd deelgenomen door Ema Silva (Het pungelhuis – Annet Huizing) en Bram Bos (Patroon – Marco Kunst) van het Eemsdeltacollege in Appingedam, Lauren Valkema (Warrior Cats, Zonsondergang – Erin Hunter) van het Hogeland College in Winsum, Ines Ajouaou (Engel – Isa Hoes & Vlinder Kamerling) van het Aletta Jacobs College in Hoogezand en door Maud Hensema (De levens van Lanya – Mirjam Oldenhave) en Emma Wedema (100 uur nacht – Anna Woltz) van het Dollard College Pontis in Winschoten.

De presentatie was in de vertrouwde handen van Renske Thalen van Biblionet Groningen, die de finalisten een voor een introduceerde. De deskundige jury werd gevormd door Karien Thiewes, docente Nederlands van CSG De Kluiverboom in Groningen, Didy Pijpker, voormalig docente Nederlands (ze was in 2017 docent van het jaar) en Jur Mellies, wethouder van de gemeente Midden-Groningen met onderwijs in zijn portefeuille.

mooie complimenten van de jury

Voor de deelnemers was het best even spannend wanneer ze aan de beurt waren, want de voorleesvolgorde werd telkens geloot. Gelukkig deed dat geen afbreuk aan hun voorleeskwaliteiten, want na iedere voorleesbeurt kregen ze een aantal mooie complimenten van de jury. Zo viel Ema, die van Portugese afkomst is en nog maar twee jaar in Nederland woont, bijzonder op doordat ze de dialogen met veel afwisseling in de mimiek voorlas. Bij Lauren werd opgemerkt dat ze afsloot met een heuse cliffhanger, waardoor iedereen meteen zou willen weten hoe het verhaal verder gaat. Bram kreeg te horen dat hij goed contact met het publiek had door de toeschouwers geregeld aan te kijken en ze goed wist mee te nemen in het prima gekozen en heftige fragment dat hij voorlas. Ines slaagde erin het publiek muisstil te krijgen door op gepaste momenten een stilte te laten vallen en voor kippenvelmomenten te zorgen. Daarnaast las ze vrijwel foutloos voor. Maud kreeg vooral de complimenten door haar mooie inleiding, zodat iedereen meteen in het verhaal raakte en doordat ze haar lichaamstaal prima aanpaste aan de voorgelezen fragmenten. Ook haar goede verstaanbaarheid was de jury opgevallen. Bij Emma leek het wel alsof ze het hele verhaal uit haar hoofd kende, waardoor ze een uitstekend contact met de toeschouwers, die helemaal aan haar lippen hingen, had. Daarnaast wist ze door een uitstekend stemgebruik de emotie van het verhaal prima over te brengen.

prijsuitreiking met twee winnaressen

Na het juryberaad vond de prijsuitreiking plaats. Allereerst ontvingen alle finalisten uit handen van Miriam van den Berg van Biblionet Groningen een medaille en een boekenbon. Toen juryvoorzitter Didy Pijpker het woord nam, bleek dat er deze middag twee prijzen uit te reiken waren. In de categorie vmbo werd Ines uitgeroepen tot winnares en wist Maud te winnen in de categorie havo/vwo. Beiden ontvingen ook nog eens een mooie beker en een oorkonde. Bovendien wonnen beide meiden een fraai boekenpakket voor hun school. Doordat Maud wist te winnen, won er voor de vierde keer in de laatste vijf jaren een leerling van het Dollard College Pontis. Dat mag best een opmerkelijke prestatie worden genoemd. Op deze school wordt veel aandacht besteed aan het (voor)lezen en is ook het initiatief voor de tienerleesweek, die van 1 t/m 7 juni 2026 zal zijn, ontstaan.

Jammer genoeg eindigt hier de voorleesreis van de winnaressen. Waar alle provinciale finalisten de voorgaande jaren het tegen elkaar op mochten nemen in een landelijke finale, heeft Stichting Lezen besloten die met ingang van dit jaar niet meer te organiseren. Helaas ontbreekt voor hen deze mooie kers op de taart, maar de waardering van het aanwezige publiek was er niet minder om, want alle deelnemers werden getrakteerd op een welverdiend applaus.

Bron en foto’s: Bert Hensema