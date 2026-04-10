Nieuw bos bij Muntendam officieel geopend

MUNTENDAM – Het nieuw aangelegde bos bij Muntendam is op donderdagmiddag 9 april door gedeputeerde Leo Wenneger en schoolkinderen uit Muntendam geopend.
Met de aanleg van 7 hectare nieuw bos in Muntendam aan de Bovenweg zijn ruim 15.000 bomen geplant. In maart dit jaar is het nieuwe bos volledig aangelegd en ingericht. Dit project is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Bos en Hout, waarin de provincie Groningen de komende jaren 10% meer bomen en groen wil toevoegen voor een gezondere leefomgeving en een beter klimaat.
Het bos in Muntendam is het eerste van meerdere nieuwe bossen die de komende jaren in de provincie ontstaan. Er zijn soorten geplant die passen bij de omgeving, zoals zoete kers, hazelaar, zomereik en zwarte els. Ook kwam er een wandelpad en werden fruitbomen aangeplant. Leerlingen van de basisscholen in Muntendam zaaiden samen met gedeputeerde Wenneger een kruidenrijke grasstrook in.
Waarom in Muntendam
Het nieuwe bos in Muntendam ligt op een plek die goed aansluit bij de bestaande bosstructuren in de omgeving. In maart 2024 werden bewoners tijdens een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de plannen. Begin februari 2026 startte de aannemer met het grondwerk en vanaf maart zijn de bomen geplant. Inmiddels is het bos volledig aangelegd en officieel geopend. Rondom het gebied staat voorlopig een raster om vraatschade door dieren te voorkomen; dit verdwijnt zodra de bomen sterk genoeg zijn.
Groene toekomst voor Groningen
Het project in Muntendam is onderdeel van het bredere uitvoeringsprogramma Bos en Hout. Het uitvoeringsprogramma streeft ernaar de komende jaren meer groen toe te voegen aan de provincie, bestaande uit bos(jes) en groene landschapselementen zoals houtsingels en beplanting langs wegen.
Een gezonde leefomgeving en klimaat
Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Ze helpen bij het zuiveren van lucht door fijnstof af te vangen, het verminderen van hittestress in de bebouwde omgeving, het vasthouden van CO2 en bevorderen een rijk bodemleven.
Over het uitvoeringsprogramma Bos en Hout
Het uitvoeringsprogramma Bos en Hout is een initiatief van de provincie Groningen. Het programma versterkt de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap met zoveel mogelijk bomen en struiken die van nature in Groningen voorkomen. Het uitvoeringsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven.
Bron en foto’s: Provincie Groningen